В Чернобыльском заповеднике зафиксировали семью диких свиней

В Чернобыльской зоне зафиксировали семью свиней — забавные фото
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнаружили "полосатую семейку". Речь идет о семье диких свиней.
Об этом сообщила пресс-служба заповедника в Facebook.
Дикие свиньи в Чернобыльской зоне
Специалисты встретили 12 поросят и две заботливые мамы. Одна из них вела малышей по дамбе, а другая — замыкала колонну.
"Хотя на фото эта компания выглядит милой и на самом деле — это серьезная сила. Дикие свиньи чрезвычайно заботливые родители, особенно самки. При малейшей угрозе они мгновенно бросаются защищать потомство, поэтому встретив таких жителей в лесу, стоит вести себя осторожно и незаметно", — говорится в сообщении.
Обычно самки образуют материнские стада, в которых вместе содержатся поросята из нескольких приплодов. Группу возглавляет самая старая и опытная самка. В поисках пищи и воды они передвигаются вместе.
Молодые самцы со временем покидают родную группу — сначала присоединяются к стаям самцов, а затем переходят к самостоятельному существованию.
Напомним, в Чернобыльском заповеднике встретили уникального жука-оленя, который занесен в Красную книгу Украины.
Ранее в заповеднике обнаружили безногую ящерицу. Она большую часть времени проводит под землей и часто охотится на дождевых червей.
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