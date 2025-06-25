В Чернобыльском заповеднике зафиксировали семью диких свиней

Дикие свиньи. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнаружили "полосатую семейку". Речь идет о семье диких свиней.

Об этом сообщила пресс-служба заповедника в Facebook.

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Специалисты встретили 12 поросят и две заботливые мамы. Одна из них вела малышей по дамбе, а другая — замыкала колонну.

Дикая свинья. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

"Хотя на фото эта компания выглядит милой и на самом деле — это серьезная сила. Дикие свиньи чрезвычайно заботливые родители, особенно самки. При малейшей угрозе они мгновенно бросаются защищать потомство, поэтому встретив таких жителей в лесу, стоит вести себя осторожно и незаметно", — говорится в сообщении.

Дикие свиньи. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Обычно самки образуют материнские стада, в которых вместе содержатся поросята из нескольких приплодов. Группу возглавляет самая старая и опытная самка. В поисках пищи и воды они передвигаются вместе.

Молодые самцы со временем покидают родную группу — сначала присоединяются к стаям самцов, а затем переходят к самостоятельному существованию.

Пост Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Фото: скриншот

Напомним, в Чернобыльском заповеднике встретили уникального жука-оленя, который занесен в Красную книгу Украины.

Ранее в заповеднике обнаружили безногую ящерицу. Она большую часть времени проводит под землей и часто охотится на дождевых червей.