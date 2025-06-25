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Главная Киев В Чернобыльской зоне зафиксировали семью свиней — забавные фото

В Чернобыльской зоне зафиксировали семью свиней — забавные фото

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Дата публикации 25 июня 2025 12:29
В Чернобыльском заповеднике зафиксировали семью диких свиней
Дикие свиньи. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
Ключові моменти Дикие свиньи в Чернобыльской зоне

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнаружили "полосатую семейку". Речь идет о семье диких свиней.

Об этом сообщила пресс-служба заповедника в Facebook.

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Дикие свиньи в Чернобыльской зоне

Специалисты встретили 12 поросят и две заботливые мамы. Одна из них вела малышей по дамбе, а другая — замыкала колонну.

Дикі свині в Чорнобилі
Дикая свинья. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

"Хотя на фото эта компания выглядит милой и на самом деле — это серьезная сила.  Дикие свиньи чрезвычайно заботливые родители, особенно самки. При малейшей угрозе они мгновенно бросаются защищать потомство, поэтому встретив таких жителей в лесу, стоит вести себя осторожно и незаметно", — говорится в сообщении.

Дикі свині в Чорнобильському заповіднику
Дикие свиньи. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Обычно самки образуют материнские стада, в которых вместе содержатся поросята из нескольких приплодов. Группу возглавляет самая старая и опытная самка. В поисках пищи и воды они передвигаются вместе.

Молодые самцы со временем покидают родную группу — сначала присоединяются к стаям самцов, а затем переходят к самостоятельному существованию.

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Пост Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Фото: скриншот

Напомним, в Чернобыльском заповеднике встретили уникального жука-оленя, который занесен в Красную книгу Украины.

Ранее в заповеднике обнаружили безногую ящерицу. Она большую часть времени проводит под землей и часто охотится на дождевых червей.

животные Чернобыль заповедник свиньи Чернобыльская зона
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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