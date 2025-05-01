Как маскируются волки в Чернобыльском заповеднике — фотоловушка показала животных

Волк. Фото иллюстративное: Pexels

В Чернобыльском радиационно-экологическом Биосферном заповеднике фотоловушки зафиксировали стаю волков, которые почти незаметны на фоне местного ландшафта. На снимке четко видно трех хищников, хотя благодаря естественной маскировке обнаружить их - настоящая задача.

Фотографию опубликовали на странице Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Реклама

Читайте также:

Волки эффективно маскируются в природе из-за окраски меха

Волки, которых сфотографировала фотоловушка. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

"Сколько волков в этой стае? На фото видно трех, которые своей окраской едва не сливаются с ландшафтом. Что типично для этих хищников: цвет их шерсти часто соответствует тем местам, в которых они обитают", — подписали фото на странице.

Специалисты объяснили, что такая окраска не случайна: волки часто имеют шерсть того цвета, что и среда их обитания. Например, жители пустынь обычно имеют рыжеватый оттенок, животные тундры — почти белые, а волки лесных регионов могут быть от светло-серых до бурых или даже черных.

Напомним, фотоловушки в Чернобыльской зоне отчуждения часто "ловят" в кадр диких жителей. Так недавно в Чернобыле заметили самое большое стадо оленей.

А одичавшие коровы дали новое потомство - в стаде заметили теленка.