Атака на Киев - на Русановских садах разрушены дома

В Днепровском районе Киева разрушены дома — фоторепортаж
Российские войска в ночь на понедельник, 16 июня, атаковали Киев дронами-камикадзе. Один из вражеских беспилотников упал посреди жилого сектора в Днепровском районе.
На месте побывал корреспондент Новини.LIVE.
Последствия атаки на Киев
Известно, что российский дрон ночью упал на территорию частного сектора в Русановских садах в Днепровском районе.
В результате атаки один из домов полностью разрушен: разбиты стены и разбита мебель внутри. Дочь владелицы дома рассказала, что к счастью, на момент удара в помещении никого не было.
Известно, что мать использовала его как дачу и приезжала каждый день, но не осталась на ночлег.
"Она была дома, а это ее дача. Она сюда ездит каждый день, вот утром приехала и набирает меня и говорит, что уже нет дома", — сказала женщина.
Напомним, в результате атаки на Киев ранен парень 2004 года рождения, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
А в Киевской области из-за вражеского обстрела ранен 60-летний мужчина.
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