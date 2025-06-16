Атака на Киев - на Русановских садах разрушены дома

Дом после удара дрона после удара дрона. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские войска в ночь на понедельник, 16 июня, атаковали Киев дронами-камикадзе. Один из вражеских беспилотников упал посреди жилого сектора в Днепровском районе.

На месте побывал корреспондент Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Киев

Известно, что российский дрон ночью упал на территорию частного сектора в Русановских садах в Днепровском районе.

В результате атаки один из домов полностью разрушен: разбиты стены и разбита мебель внутри. Дочь владелицы дома рассказала, что к счастью, на момент удара в помещении никого не было.

Разрушенный дом, фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Разрушения внутри дома Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Разрушения внутри дома Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Известно, что мать использовала его как дачу и приезжала каждый день, но не осталась на ночлег.

"Она была дома, а это ее дача. Она сюда ездит каждый день, вот утром приехала и набирает меня и говорит, что уже нет дома", — сказала женщина.

Воронка возле разрушенного дома. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Воронка от удара дрона. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, в результате атаки на Киев ранен парень 2004 года рождения, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

А в Киевской области из-за вражеского обстрела ранен 60-летний мужчина.