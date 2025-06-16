Росія вдарила дронами по Києву — у КМВА назвали наслідки

Вночі дрони атакували Київ — одна людина у тяжкому стані
Російські війська в ніч проти понеділка, 16 червня, атакували Київ дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження в кількох районах, одна людина постраждала.
Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.
Атака на Київ 16 червня
"Цієї ночі російський ударний дрон впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі. На місці падіння — вирва. Дивом вдалося уникнути значних пошкоджень та жертв", — зазначив очільник адміністрації.
Водночас через російський обстріл було пошкоджено торгівельні павільйони у Дарницькому районі та фіксуються уламки збитих дронів ще на кількох локаціях, зокрема в Дніпровському районі.
Ткаченко уточнив, що наразі відомо про одного постраждалого — це хлопець 2004 року народження, його ушпиталили у тяжкому стані. Голова КМВА подякував Силам ППО, рятувальникам та медикам за готовність до будь-яких ситуацій.
Нагадаємо, вночі моніторингові канали повідомляли про рух безпілотників у напрямку Києва, у місті працювали Сили ППО.
А внаслідок обстрілу Київської області 60-річний чоловік отримав поранення, зафіксовано руйнування.
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