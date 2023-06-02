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У додатку "Київ Цифровий" з'явилася офлайн-карта укриттів

2 червня 2023 14:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У додатку "Київ Цифровий" з'явилася офлайн-карта укриттів
Люди прямують до укриття. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У новому оновленні міського мобільного додатка "Київ Цифровий" було додано кілька важливих функцій, спрямованих на безпеку мешканців міста. Однією з ключових є функція офлайн-карти сховищ.

Про це повідомляє КМДА.

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Користувачі можуть переглядати карту укриттів навіть без підключення до інтернету. Для цього їм просто необхідно один раз відкрити програму, маючи доступ до мережі — після цього картка автоматично завантажиться і буде доступна у будь-який час, незалежно від наявності інтернету.

Крім того, було додано функцію зворотного зв'язку з владою міста з питань сховищ.

"Якщо сховище, яке ви обрали на карті, виявляється закритим або недоступним, ви можете натиснути кнопку "Поскаржитися на укриття" в інформаційній картці притулку. Ця інформація миттєво буде передана відповідному департаменту, який зможе оперативно розв'язувати проблему", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко провів засідання Постійної комісії з техногенно-екологічної безпеки та НС у столиці. Головною темою обговорення стало узгодження дій між усіма службами, пов'язаними з управлінням та забезпеченням доступності сховищ у Києві.

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