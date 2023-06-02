Кличко провел заседание по доступу к укрытиям в Киеве и упрекнул "Слуг народа"

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко провел заседание Постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС в столице. Главной темой обсуждения стало согласование действий между всеми службами, связанными с управлением и обеспечением доступности убежищ в Киеве.

Об этом сообщил Виталий Кличко.

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Укрытия в Киеве

По словам Кличка прошлый год был отмечен выделением городом 320 миллионов гривен на нужды убежищ, а в этом году власти увеличили финансирование до 900 миллионов гривен. Таким образом, общий объем выделенных средств составил 1,2 миллиарда гривен из городского бюджета, направленных на обустройство укрытий.

Управление данными ресурсами осуществлялось и продолжает осуществляться Районными государственными администрациями города. За эффективность использования средств несут ответственность руководители районов.

К сожалению, по состоянию на данный момент, уровень выполнения и использование выделенных средств оставляют желать лучшего.

"В июне мы планируем подвести итоги и оценить эффективность использования средств на обустройство укрытий. В случае неудовлетворительных результатов, могут быть предложены меры к руководителям районов, вплоть до обращения к Президенту об их отстранении или увольнении", — сказал Кличко.

Также Кличко рассказал, что решение о предоставлении круглосуточного доступа к убежищам является обязательным к исполнению для всех учреждений и заведений. Все ответственные службы должны обеспечивать контроль за его выполнением.

Общественность также будет включена в процесс контроля за доступностью укрытий. Любой, кто заботится о безопасности, может присоединиться и стать частью системы общественного контроля, обращаясь в Департамент муниципальной безопасности.

"Мы выражаем благодарность патрульной полиции, которая поможет в проверке доступности укрытий во время воздушной тревоги и в комендантский час", — указал Кличко.

Кроме того, на следующем внеочередном заседании Киевсовета, которое запланировано на 8 июня, будет обращение к парламенту. Это касается вопроса установления ответственности, включая частных владельцев помещений убежищ, за отказ в доступе людям и ненадлежащее содержание укрытий.

Упрек в сторону "Слуг народа"

Кличко акцентировал внимание на том, что назначение глав районов столицы происходит по решению Президента и по представлению правительства. При этом он уточнил, что по закону у него, как у мэра города нет полномочий не только уволить главу района, но даже выразить ему недовольство в форме выговора.

"Из десяти глав районов, девять занимают представители партии "Слуга Народа". Назначение руководителя Киевской городской военной администрации осуществляется Офисом Президента. Это необходимо учитывать, когда речь идет о распределении общей и справедливой ответственности", — указал мэр Киева.

Напомним, в сети появились видео, где люди во время воздушной тревоги в Киеве пытаются попасть в укрытие. Однако оно было закрыто.

Также мы писали, что в результате ночных ракетных обстрелов по столице 1 июня в Деснянском районе погибли по меньшей мере три человека. Мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранить председателя от должности.

Добавим, ранее мы писали о ночной ракетной атаке на Киев 1 июня. Также поделилась фоторепортажем с места событий.