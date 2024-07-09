Ракетный удар по Киеву – что известно по состоянию на утро 9 июля

В ГСЧС обновили данные о жертвах и раненых во время ракетных ударов по Киеву
Российские захватчики в понедельник, 8 июля, совершили ракетный обстрел Киева. По состоянию на утро 9 июля известно о 27 погибших и 117 раненых.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram во вторник, 9 июля.
Обстрел Киева 8 июля
В ГСЧС рассказали, что во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе Киева спасатели обнаружили тело мальчика.
"В результате вчерашней вражеской атаки по Киеву погибли 27 человек, среди них четыре ребенка, 117 — пострадали, семь человек спасены", — говорится в сообщении.
Там отметили, что на трех местах попаданий в столице продолжается ликвидация последствий. На местах происшествия привлечены 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС.
Ранее в КГВА заявили об увеличении количества пострадавших из-за российской атаки 8 июля.
Известно, что среди погибших в Охматдете — 30-летний врач Светлана Лукьянчук, которая работала детским нефрологом.
Также мы писали, что из-за российского удара по Охматдету были сильно повреждены корпуса медучреждения, включая только построенные отделения и единственную в стране онкогематологическую лабораторию.
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