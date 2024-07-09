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В ГСЧС обновили данные о жертвах и раненых во время ракетных ударов по Киеву

9 июля 2024 08:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ракетный удар по Киеву – что известно по состоянию на утро 9 июля
Последствия удара. Фото: ГСЧС Киева
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в понедельник, 8 июля, совершили ракетный обстрел Киева. По состоянию на утро 9 июля известно о 27 погибших и 117 раненых.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram во вторник, 9 июля.

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Обстрел Киева 8 июля

В ГСЧС рассказали, что во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе Киева спасатели обнаружили тело мальчика.

В Киеве 8 июля погибли 27 человек
Последствия удара. Фото: ГСЧС Киева
Ракетный удар по Киеву 8 июля – что известно на утро 9 июля.
Последствия удара. Фото: ГСЧС Киева

"В результате вчерашней вражеской атаки по Киеву погибли 27 человек, среди них четыре ребенка, 117 — пострадали, семь человек спасены", — говорится в сообщении.

Сколько человек были ранены в Киеве 8 июля
Последствия удара. Фото: ГСЧС Киева
Из-за российских обстрелов Киева 8 июля ранены 117 человек
Последствия удара. Фото: ГСЧС Киева

Там отметили, что на трех местах попаданий в столице продолжается ликвидация последствий. На местах происшествия привлечены 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС.

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Скриншот поста ГСЧС

Ранее в КГВА заявили об увеличении количества пострадавших из-за российской атаки 8 июля.

Известно, что среди погибших в Охматдете — 30-летний врач Светлана Лукьянчук, которая работала детским нефрологом.

Также мы писали, что из-за российского удара по Охматдету были сильно повреждены корпуса медучреждения, включая только построенные отделения и единственную в стране онкогематологическую лабораторию.

Киев обстрелы ракеты война в Украине Охматдет ракетный удар

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