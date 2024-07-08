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МОЗ оприлюднило інформацію про постраждалих та руйнування "Охматдиту" — нові подробиці

8 липня 2024 21:22
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Атака на "Охматдит" — у МОЗ повідомили про наслідки удару по дитячій лікарні у Києві
Люди під час удару по лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Фото: МОЗ України
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Внаслідок ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві загинули двоє осіб і понад п'ятдесят отримали поранення. Значних пошкоджень зазнали корпуси лікарні, включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у понеділок, 8 липня. 

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Наслідки атаки на "Охматдит" 8 липня

У МОЗ повідомляють про двох загиблих та понад п'ятдесят постраждалих внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит". Рятувальна операція ще досі триває, тому дані можуть змінюватися.

"Загиблі — лікарка й родич одного з пацієнтів медичного закладу. Сім дітей отримали поранення, з них 4 ушпиталені", — йдеться в повідомленні. 

Удар по Охматдиту 8 липня
Лікарі після влучання в "Охматдит". Фото: МОЗ України

У момент ракетної атаки в "Охматдиті" перебувало понад 600 пацієнтів та стільки ж працівників лікарні. Евакуація пацієнтів продовжується.

Атака на Київ 8 липня
Евакуація постраждалих пацієнтів в "Охматдиті". Фото: МОЗ України

За даними МОЗ, корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій, де дітям проводять діаліз, зазнав повного руйнування.

Ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит"
Пацієнти отримують медичні послуги на вулиці. Фото: МОЗ України

У старому хірургічному корпусі вибито майже всі вікна, значно пошкоджено два хірургічні та два соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок.

МОЗ оприлюднило інформацію про постраждалих та руйнування "Охматдиту" — нові подробиці - фото 4
Пацієнти лікарні "Охматдит" з крапельницею на вулиці. Фото: МОЗ України

У новому корпусі, зведеному нещодавно, пошкоджено 12 відділень, з них 8 хірургічних, 5 онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії. Втрачена також частина єдиної в країні онкогематологічної лабораторії.

Нагадаємо, вранці 8 липня росіяни обстріляли Україну і влучили у дитячу лікарню "Охматдит".

Служба безпеки України кваліфікувала російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит" як воєнний злочин. На місці знайдено відповідні докази та визначено тип зброї: росіяни вдарили крилатою ракетою Х-101.

Ми повідомляли, що Укрзалізниця долучилася до допомоги постраждалим "Охматдит" у Києві. Усім відвідувачам медзакладу, які приїхали до лікарні з інших міст, допоможуть із транспортуванням, у томі числі медичним, комфортним розміщенням на вокзали та відправленням зручним потягом.

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