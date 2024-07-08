Атака на "Охматдит" — у МОЗ повідомили про наслідки удару по дитячій лікарні у Києві

МОЗ оприлюднило інформацію про постраждалих та руйнування "Охматдиту" — нові подробиці
Внаслідок ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві загинули двоє осіб і понад п'ятдесят отримали поранення. Значних пошкоджень зазнали корпуси лікарні, включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у понеділок, 8 липня.
Наслідки атаки на "Охматдит" 8 липня
У МОЗ повідомляють про двох загиблих та понад п'ятдесят постраждалих внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит". Рятувальна операція ще досі триває, тому дані можуть змінюватися.
"Загиблі — лікарка й родич одного з пацієнтів медичного закладу. Сім дітей отримали поранення, з них 4 ушпиталені", — йдеться в повідомленні.
У момент ракетної атаки в "Охматдиті" перебувало понад 600 пацієнтів та стільки ж працівників лікарні. Евакуація пацієнтів продовжується.
За даними МОЗ, корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій, де дітям проводять діаліз, зазнав повного руйнування.
У старому хірургічному корпусі вибито майже всі вікна, значно пошкоджено два хірургічні та два соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок.
У новому корпусі, зведеному нещодавно, пошкоджено 12 відділень, з них 8 хірургічних, 5 онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії. Втрачена також частина єдиної в країні онкогематологічної лабораторії.
Нагадаємо, вранці 8 липня росіяни обстріляли Україну і влучили у дитячу лікарню "Охматдит".
Служба безпеки України кваліфікувала російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит" як воєнний злочин. На місці знайдено відповідні докази та визначено тип зброї: росіяни вдарили крилатою ракетою Х-101.
Ми повідомляли, що Укрзалізниця долучилася до допомоги постраждалим "Охматдит" у Києві. Усім відвідувачам медзакладу, які приїхали до лікарні з інших міст, допоможуть із транспортуванням, у томі числі медичним, комфортним розміщенням на вокзали та відправленням зручним потягом.
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