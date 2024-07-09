Обстріл Києва 8 липня - кількість поранених зросла до 117

Наслідки обстрілу медцентру у Києві. Фото: ДСНС Києва

У Києві збільшилася кількість постраждалих внаслідок вчорашніх російських ракетних ударів. Станом на ранок 9 липня відомо про 27 загиблих та 117 поранених.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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"Станом на ранок в Києві внаслідок ракетного удару 27 загиблих та 117 постраждалих", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису КМВА

Раніше ми писали, що вчора увечері у Києві зросла кількість жертв внаслідок російських ракетних ударів. На той момент повідомлялося про 27 загиблих та 82 поранених.

За даними МОЗ, значних пошкоджень через ракетний удар зазнали корпуси "Охматдиту", включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію.

Відомо, що серед загиблих в Охматдиті — 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук, яка працювала дитячим нефрологом.