В ГСЧС показали, как ликвидируют последствия непогоды в Киевской области

Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Киевской области. Фото: ГСЧС

Менее суток в Киевской области царила настоящая зима. Однако повышение температуры привело к резкому таянию снега. Спасатели работают над быстрой ликвидацией последствий непогоды.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Ликвидация последствий непогоды в Киевской области

В ГСЧС рассказали, что в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района начали поступать сообщения о подтоплении территорий в с. Софиевская Борщаговка.

Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Киевской области. Фото: ГСЧС

На место происшествия прибыли спасатели из Вишневого и местная пожарная команда. Работы по откачке воды продолжаются.

Спасатель ликвидирует последствия непогоды в Киевской области. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий непогоды в Киевской области. Фото: ГСЧС

"Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны на улице. Учитывайте опасности, которые несут погодные явления. Поскольку сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов", — говорится в сообщении.

Такая погода будет сохраняться и завтра, 30 ноября. Синоптики прогнозируют сильный и умеренный дождь, а также порывы ветра 15-20 м/с.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в столице уже несколько дней бушует непогода, повлекшая транспортный коллапс на дорогах. В ближайшее время киевлян ожидает похолодание, а дороги и тротуары города покроются льдом.

Также мы писали, что в Киеве прошли дожди и мокрый снег. После такой погоды на "подготовленных" к зиме дорогах можно наблюдать слякоть.

Добавим, среднемесячная температура в декабре будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы, в отличие от ноября, в которой она оказалась близка к норме. Синоптики отметили, что накрывшая Украину непогода вскоре закончится и в декабре не предвидится. В последний месяц года ожидается без сильных продолжительных морозов, но с небольшими частыми осадками.