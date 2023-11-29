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У ДСНС показали, як ліквідовують наслідки негоди в Київській області

29 листопада 2023 19:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДСНС показали, як ліквідовують наслідки негоди в Київській області
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Київській області. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Менш як добу у Київській області панувала справжня зима. Однак підвищення температури призвело до різкого танення снігу. Рятувальники працюють над швидкою ліквідацією наслідків негоди.

Про це повідомляє ДСНС.

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Ліквідація наслідків негоди в Київській області

У ДСНС розповіли, що до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району почали надходити повідомлення про підтоплення територій у с. Софіївська Борщагівка.

Ліквідація наслідків негоди в Київській області
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Київській області. Фото: ДСНС

На місце події прибули рятувальники з Вишневого та місцева пожежна команда. Роботи з відкачування води тривають.

Ліквідація наслідків негоди в Київській області
Рятувальник ліквідовує наслідки негоди в Київській області. Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків негоди в Київській області
Ліквідація наслідків негоди в Київській області. Фото: ДСНС

"Шановні громадяни! Будьте уважні й обережні на вулиці. Зважайте на небезпеки, які несуть погодні явища. Оскільки складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів", — йдеться у повідомленні.

Така погода зберігатиметься і завтра, 30 листопада. Синоптики прогнозують сильний та помірний дощ, а також пориви вітру 15-20 м/с.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у столиці вже декілька днів вирує негода, що спричинила транспортний колапс на дорогах. Найближчим часом киян очікує похолодання, а дороги та тротуари міста покриються льодом.

Також ми писали, що у Києві пройшли дощі та мокрий сніг. Після такої погоди на "підготовлених" до зими дорогах можна спостерігати сльоту

Додамо, середньомісячна температура у грудні буде на 1-1,5 градуса вище кліматичної норми, на відміну від листопада, в якому вона виявилась близькою до норми. Синоптики зазначили, що негода, яка накрила Україну, невдовзі закінчиться та у грудні не передбачається. Останній місяць року очікується без сильних тривалих морозів, але з невеликими частими опадами.

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