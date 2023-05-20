В ГСЧС показали последствия ночной атаки на Киев

Спасатели при ликвидации последствий российской атаки на Киев. Фото: ГСЧС

Сегодня ночью, 20 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев. В результате падения обломков была повреждена крыша многоэтажки.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Последствия российской атаки на столицу

"В одном из районов спасатели ликвидировали пожар на крыше девятиэтажного жилого дома на общей площади 80 кв м. Предварительно обнаружено повреждение в четырех квартирах", — говорится в сообщении.

На месте происшествия было привлечено семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 30 человек.

В результате российской атаки люди не пострадали.

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки на Киев. Фото: ГСЧС

Жители дома, пострадавшего от падения обломков. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки на Киев. Фото: ГСЧС

Спасатель ликвидирует последствия российской атаки на Киев. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки на Киев. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки на Киев. Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь с 19 на 20 мая украинские Вооруженные силы уничтожили более 20 российских беспилотников. Больше всего — 18 единиц — были уничтожены на северном направлении, во время атаки на Киев.

Также мы писали, что в эту ночь произошла одиннадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Агрессор снова совершил массированную атаку дронами. В конце концов, все воздушные цели над Киевом были уничтожены силами украинского ПВО.