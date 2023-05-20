В ГСЧС показали последствия ночной атаки на Киев
Сегодня ночью, 20 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев. В результате падения обломков была повреждена крыша многоэтажки.
Об этом сообщает ГСЧС.
Последствия российской атаки на столицу
"В одном из районов спасатели ликвидировали пожар на крыше девятиэтажного жилого дома на общей площади 80 кв м. Предварительно обнаружено повреждение в четырех квартирах", — говорится в сообщении.
На месте происшествия было привлечено семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 30 человек.
В результате российской атаки люди не пострадали.
Напомним, в ночь с 19 на 20 мая украинские Вооруженные силы уничтожили более 20 российских беспилотников. Больше всего — 18 единиц — были уничтожены на северном направлении, во время атаки на Киев.
Также мы писали, что в эту ночь произошла одиннадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Агрессор снова совершил массированную атаку дронами. В конце концов, все воздушные цели над Киевом были уничтожены силами украинского ПВО.