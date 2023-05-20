У ДСНС показали наслідки нічної атаки на Київ

Рятувальники під час ліквідації наслідків російської атаки на Київ. Фото: ДСНС

Сьогодні вночі, 20 травня, російські окупанти вкотре атакували Київ. Внаслідок падіння уламків було пошкоджено дах багатоповерхівки.

Про це повідомляє ДСНС.

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"В одному з районів рятувальники ліквідували пожежу на даху дев'ятиповерхового житлового будинку на загальній площі 80 кв м. Попередньо, виявлено пошкодження у чотирьох квартирах", — йдеться у повідомленні.

На місці події було залучено сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 30 осіб.

Внаслідок російської атаки люди не постраждали.

Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Київ. Фото: ДСНС

Мешканці будинку, який постраждав від падіння уламків. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Київ. Фото: ДСНС

Рятувальник ліквідовує наслідки російської атаки на Київ. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Київ. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Київ. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 травня українські Збройні сили знищили понад 20 російських безпілотників. Найбільше — 18 одиниць — були знищено на північному напрямку, під час атаки на Київ.

Також ми писали, що цієї ночі сталася одинадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Агресор знову здійснив масовану атаку дронами. Врешті усі повітряні цілі над Києвом були знищені силами української ППО.