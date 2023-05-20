У ДСНС показали наслідки нічної атаки на Київ
Сьогодні вночі, 20 травня, російські окупанти вкотре атакували Київ. Внаслідок падіння уламків було пошкоджено дах багатоповерхівки.
Про це повідомляє ДСНС.
Наслідки російської атаки на столицю
"В одному з районів рятувальники ліквідували пожежу на даху дев'ятиповерхового житлового будинку на загальній площі 80 кв м. Попередньо, виявлено пошкодження у чотирьох квартирах", — йдеться у повідомленні.
На місці події було залучено сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 30 осіб.
Внаслідок російської атаки люди не постраждали.
Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 травня українські Збройні сили знищили понад 20 російських безпілотників. Найбільше — 18 одиниць — були знищено на північному напрямку, під час атаки на Київ.
Також ми писали, що цієї ночі сталася одинадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Агресор знову здійснив масовану атаку дронами. Врешті усі повітряні цілі над Києвом були знищені силами української ППО.