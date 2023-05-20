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У ДСНС показали наслідки нічної атаки на Київ

20 травня 2023 11:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДСНС показали наслідки нічної атаки на Київ
Рятувальники під час ліквідації наслідків російської атаки на Київ. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 20 травня, російські окупанти вкотре атакували Київ. Внаслідок падіння уламків було пошкоджено дах багатоповерхівки.

Про це повідомляє ДСНС.

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"В одному з районів рятувальники ліквідували пожежу на даху дев'ятиповерхового житлового будинку на загальній площі 80 кв м. Попередньо, виявлено пошкодження у чотирьох квартирах", — йдеться у повідомленні.

На місці події було залучено сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 30 осіб. 

Внаслідок російської атаки люди не постраждали.

Последствия российского обстрела
Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Київ. Фото: ДСНС
Последствия российского обстрела
Мешканці будинку, який постраждав від падіння уламків. Фото: ДСНС
Последствия российского обстрела
Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Київ. Фото: ДСНС
Последствия российского обстрела
Рятувальник ліквідовує наслідки російської атаки на Київ. Фото: ДСНС
Последствия российского обстрела
Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Київ. Фото: ДСНС
Последствия российского обстрела
Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС 
Последствия российского обстрела
Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Київ. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 травня українські Збройні сили знищили понад 20 російських безпілотників. Найбільше — 18 одиниць — були знищено на північному напрямку, під час атаки на Київ.

Також ми писали, що цієї ночі сталася одинадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Агресор знову здійснив масовану атаку дронами. Врешті усі повітряні цілі над Києвом були знищені силами української ППО.

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