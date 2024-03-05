В ГСЧС рассказали, почему сложно потушить пожар в экопарке в Киеве — какая там сейчас ситуация
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали оперативную информацию о пожаре в экосистеме в Киеве. Там отметили, что произошло возгорание сухой травы и камыша несколькими очагами.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram во вторник, 5 марта.
Пожар в экосистеме в Киеве
"По состоянию на 21:20 вблизи озера Тягле на открытой территории произошло возгорание сухой травы и камыша несколькими очагами. Площадь пожара составляет около 3 га", — говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что тушение значительно усложнено отсутствием путей подъезда для пожарной техники, поскольку территория подтоплена.
В настоящее время на месте происшествия работают шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 человек.
"Работы по ликвидации пожара продолжаются", — добавили в ГСЧС.
Напомним, 5 марта в Киеве произошел масштабный пожар. Горит на территории экопарка "Осокорки".
Также активисты утверждают, что причиной возгорания стал поджог, и обвиняют в этом застройщика, который хотел приступить к строительству на природно-заповедном объекте.
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