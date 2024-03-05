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У ДСНС розповіли, чому складно загасити пожежу в екопарку в Києві — яка там зараз ситуація

5 березня 2024 22:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДСНС розповіли, чому складно загасити пожежу в екопарку в Києві — яка там зараз ситуація
Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли оперативну інформацію щодо пожежі в екосистемі у Києві. Там наголосили, що сталося загоряння сухої трави та очерету декількома осередками.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram у вівторок, 5 березня.

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"Станом на 21:20 поблизу озера Тягле на відкритій території сталося загоряння сухої трави та очерету декількома осередками. Площа пожежі складає близько 3 га", — йдеться у повідомленні.

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Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

Рятувальники зазначили, що гасіння значно ускладнено відсутністю шляхів підʼїзду для пожежної техніки, оскільки територія підтоплена. 

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Пожежа в Києві. Фото: ДСНС

Наразі на місці події працюють шість одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 осіб.

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Пожежа в Києві. Фото: ДСНС

"Роботи з ліквідації пожежі тривають", — додали у ДСНС.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 березня у Києві сталася масштабна пожежа. Горить на території екопарку "Осокорки".

Також активісти стверджують, що причиною загоряння став підпал, і звинувачують в цьому забудовника, який хотів розпочати будівництво на природно-заповідному об'єкті.

Київ
ДСНС
парки
рятувальники
вогонь

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