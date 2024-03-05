У ДСНС розповіли, чому складно загасити пожежу в екопарку в Києві — яка там зараз ситуація
У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли оперативну інформацію щодо пожежі в екосистемі у Києві. Там наголосили, що сталося загоряння сухої трави та очерету декількома осередками.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram у вівторок, 5 березня.
Пожежа в екосистемі у Києві
"Станом на 21:20 поблизу озера Тягле на відкритій території сталося загоряння сухої трави та очерету декількома осередками. Площа пожежі складає близько 3 га", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники зазначили, що гасіння значно ускладнено відсутністю шляхів підʼїзду для пожежної техніки, оскільки територія підтоплена.
Наразі на місці події працюють шість одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 осіб.
"Роботи з ліквідації пожежі тривають", — додали у ДСНС.
Нагадаємо, 5 березня у Києві сталася масштабна пожежа. Горить на території екопарку "Осокорки".
Також активісти стверджують, що причиною загоряння став підпал, і звинувачують в цьому забудовника, який хотів розпочати будівництво на природно-заповідному об'єкті.
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