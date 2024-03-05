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Пожежа в екопарку в Києві — активісти стверджують, що це був підпал, та назвали винних

5 березня 2024 21:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Пожежа в екопарку в Києві — активісти стверджують, що це був підпал, та назвали винних
Пожежа на території екопарку у Києві. Фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві сталася масштабна пожежа на території екопарку на Осокорках у вівторок, 5 березня., Активісти стверджують, що причиною загоряння став підпал і звинувачують в цьому забудовника, який хотів розпочати будівництво на природно-заповідному об'єкті.

Про це у Instagram повідомила громадська організація "Екопарк Осокорки".

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Як вказують активісти, причиною пожежі біля озера Тягле у Києві 5 березня міг стати підпал. У дописі громадської організації зазначається, що раніше її представники отримали погрози про підпал території природно-заповідного фонду. Активісти підозрюють у скоєному забудовника Stolitsa Group, який, за їх словами, до цього знищив ліс біля столичного озера Небреж.

"Таким чином знищується все живе, щоб потім було легше розширювати забудову", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ГО "Екопарк Осокорки"
Скриншот допису ГО "Екопарк Осокорки"

На пожежу також відреагувала депутатка Київської міської ради Женя Кулеба. Посадовиця припускає, що винний у загорянні забудовник, тому що саме таким чином можна розчистити територію для будівництва.

Пожежа в екопарку
Пожежа в екопарку. Фото: Женя Кулеба / Facebook

"Громада зафіксувала авто, яке виїхало з екопарку, одразу після цього почалася пожежа. Ці дані будуть передані поліції. Гіпотеза: підпал здійснив забудовник: немає двох обʼєктів ПЗФ — немає проблеми — можна будувати", — розповіла Кулеба.

Скриншот допису Кулеби
Скриншот допису Кулеби

Нагадаємо, 5 березня зафіксували пожежу на території екопарку. У ДСНС заявили, що сталося загоряння сухої трави. У мережі писали, що пожежники не можуть проїхати на місце події.

Також ми писали, що 5 березня у Києві на Борщагівці сталася пожежа на ринку. Причина займання невідома, однак за попередньою інформацією загорілося два кіоски.

Київ
пожежа
Україна
підпал
будівництво
активісти
екологія

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