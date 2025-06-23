Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыКиноМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В ГСЧС ответили, сколько людей спасли из-под завалов в Киеве

В ГСЧС ответили, сколько людей спасли из-под завалов в Киеве

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 13:55
Обстрелы Киева 23 июня — из-под завалов спасли 10 человек
Спасатели разбирают завалы в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Ключові моменти Последствия обстрела Киева 23 июня

После массированного удара по Киеву 23 июня из-под завалов дома в Шевченковском районе удалось спасти десять человек. Среди них — двое детей и беременная женщина.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в комментарии Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Последствия обстрела Киева 23 июня

Водолага рассказала, что в результате массированного удара по столице в целом пострадали 30 человек, из которых четверо — дети. Также из-под завалов спасли десять человек, среди которых было двое детей и беременная женщина. Еще семь человек погибли.

"Сейчас одно тело проходит идентификацию, этим занимаются правоохранители", — добавила она.

Пресс-секретарь ГСЧС также сообщила, что сегодня утром спасатели работали одновременно на 15 локациях в Киеве. Для того, чтобы ликвидировать последствия вражеской атаки, привлекают подразделения из других регионов.

"Враг применяет негативную практику комбинированных атак, что затрудняет оперативный выезд спасателей на места попаданий", — добавила Водолага.

Напомним, во время сегодняшней ночной атаки на Киев россияне повредили электросети. Из-за этого без света были сотни домов.

Отметим, что ночью 23 июня РФ выпустила почти 400 целей по Украине. Оккупанты били дронами и ракетами.

Киев ГСЧС обстрелы спасатели война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации