Обстрелы Киева 23 июня — из-под завалов спасли 10 человек

В ГСЧС ответили, сколько людей спасли из-под завалов в Киеве
После массированного удара по Киеву 23 июня из-под завалов дома в Шевченковском районе удалось спасти десять человек. Среди них — двое детей и беременная женщина.
Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в комментарии Новини.LIVE.
Последствия обстрела Киева 23 июня
Водолага рассказала, что в результате массированного удара по столице в целом пострадали 30 человек, из которых четверо — дети. Также из-под завалов спасли десять человек, среди которых было двое детей и беременная женщина. Еще семь человек погибли.
"Сейчас одно тело проходит идентификацию, этим занимаются правоохранители", — добавила она.
Пресс-секретарь ГСЧС также сообщила, что сегодня утром спасатели работали одновременно на 15 локациях в Киеве. Для того, чтобы ликвидировать последствия вражеской атаки, привлекают подразделения из других регионов.
"Враг применяет негативную практику комбинированных атак, что затрудняет оперативный выезд спасателей на места попаданий", — добавила Водолага.
Напомним, во время сегодняшней ночной атаки на Киев россияне повредили электросети. Из-за этого без света были сотни домов.
Отметим, что ночью 23 июня РФ выпустила почти 400 целей по Украине. Оккупанты били дронами и ракетами.
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