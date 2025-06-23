Обстрелы Киева 23 июня — из-под завалов спасли 10 человек

Спасатели разбирают завалы в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

После массированного удара по Киеву 23 июня из-под завалов дома в Шевченковском районе удалось спасти десять человек. Среди них — двое детей и беременная женщина.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в комментарии Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрела Киева 23 июня

Водолага рассказала, что в результате массированного удара по столице в целом пострадали 30 человек, из которых четверо — дети. Также из-под завалов спасли десять человек, среди которых было двое детей и беременная женщина. Еще семь человек погибли.

"Сейчас одно тело проходит идентификацию, этим занимаются правоохранители", — добавила она.

Пресс-секретарь ГСЧС также сообщила, что сегодня утром спасатели работали одновременно на 15 локациях в Киеве. Для того, чтобы ликвидировать последствия вражеской атаки, привлекают подразделения из других регионов.

"Враг применяет негативную практику комбинированных атак, что затрудняет оперативный выезд спасателей на места попаданий", — добавила Водолага.

Напомним, во время сегодняшней ночной атаки на Киев россияне повредили электросети. Из-за этого без света были сотни домов.

Отметим, что ночью 23 июня РФ выпустила почти 400 целей по Украине. Оккупанты били дронами и ракетами.