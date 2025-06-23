Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Росії зробили цинічну заяву після обстрілу Києва

У Росії зробили цинічну заяву після обстрілу Києва

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 13:22
У Міноборони Росії зробили цинічну заяву після обстрілу Києва 23 червня
Обстріл Києва 23 червня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Заява РФ про нічний обстріл Обстріл Києва 23 червня

У Міністерстві оборони Росії зробили цинічну заяву після обстрілу Києва. Там заявили, що "досягли всіх цілей удару". 

Про це повідомила пресслужба Міноборони РФ у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Заява РФ про нічний обстріл

У Міноборони країни-терориста заявили, що вночі завдали групового удару високоточною зброєю та ударними безпілотниками "по підприємствах військово-промислового комплексу" у Київській області. 

Крім того, загарбники повідомили про обстріли нібито "військового аеродрому та арсеналу мінно-торпедного озброєння ВМС України".

"Цілі удару досягнуто. Усі призначені об'єкти уражено", — цинічно заявили в Росії.

Обстріл Києва 23 червня

Нагадаємо, цієї ночі окупанти здійснили масований обстріл Києва та області. Загарбники били по житлових районах, лікарні та спортивній інфраструктурі.

Зокрема, руйнувань зазнала пʼятиповерхівка у Шевченківському районі. Внаслідок атаки загинули семеро людей.

Армія РФ пошкодила також інфраструктуру станції "Святошин". Один із виходів метро тимчасово не працює.

Крім того, внаслідок обстрілу зруйновано будівлю спортивного комплексу Національного технічного університету "КПІ імені Ігоря Сікорського".

Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російської атаки на Київ.

Київ війна Міноборони Київська область обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації