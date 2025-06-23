У Міноборони Росії зробили цинічну заяву після обстрілу Києва 23 червня

Обстріл Києва 23 червня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Міністерстві оборони Росії зробили цинічну заяву після обстрілу Києва. Там заявили, що "досягли всіх цілей удару".

Про це повідомила пресслужба Міноборони РФ у Telegram.

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У Міноборони країни-терориста заявили, що вночі завдали групового удару високоточною зброєю та ударними безпілотниками "по підприємствах військово-промислового комплексу" у Київській області.

Крім того, загарбники повідомили про обстріли нібито "військового аеродрому та арсеналу мінно-торпедного озброєння ВМС України".

"Цілі удару досягнуто. Усі призначені об'єкти уражено", — цинічно заявили в Росії.

Обстріл Києва 23 червня

Нагадаємо, цієї ночі окупанти здійснили масований обстріл Києва та області. Загарбники били по житлових районах, лікарні та спортивній інфраструктурі.

Зокрема, руйнувань зазнала пʼятиповерхівка у Шевченківському районі. Внаслідок атаки загинули семеро людей.

Армія РФ пошкодила також інфраструктуру станції "Святошин". Один із виходів метро тимчасово не працює.

Крім того, внаслідок обстрілу зруйновано будівлю спортивного комплексу Національного технічного університету "КПІ імені Ігоря Сікорського".

Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російської атаки на Київ.