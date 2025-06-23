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Головна Київ Нічна атака на Київ — росіяни пошкодили електромережі

Нічна атака на Київ — росіяни пошкодили електромережі

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Дата публікації: 23 червня 2025 12:10
Обстріли Києва 23 червня — без світла були 300 осель
Енергетики ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК
Ключові моменти У Києві після атаки не було світла

Російські війська вночі 23 червня масовано атакували Київ дронами та ракетами. Під час обстрілів окупанти пошкодили в столиці електричні мережі.

Про це повідомили у ДТЕК

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У Києві після атаки не було світла

Зазначається, що в Києві під час нічної атаки росіяни пошкодили електричні мережі. Йдеться зокрема про один з трансформаторних пунктів ДТЕК.

"Чергова надзвичайно важка ніч для столиці. Постраждали також електричні мережі, зокрема один з трансформаторних пунктів ДТЕК", — йдеться у повідомленні.

Вночі енергетики повернули електрику для понад 300 осель за резервними схемами. Наразі усі домівки зі світлом, але роботи над відновленням пошкодженого обладнання тривають.

Відключення світла у Києві після атаки 23 червня
Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, у Києві кількість постраждалих від нічних обстрілів зросла до 25 осіб. Серед них є четверо дітей. Ще шестеро жителів столиці сьогодні загинули

Після важкої ночі у Києві очільник МЗС України Андрій Сибіга звернувся до партнерів. Він наголосив, що потрібно тиснути на РФ, адже вона вбиває мирних жителів. 

Київ електроенергія обстріли війна в Україні світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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