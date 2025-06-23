Обстріли Києва 23 червня — без світла були 300 осель

Нічна атака на Київ — росіяни пошкодили електромережі
Російські війська вночі 23 червня масовано атакували Київ дронами та ракетами. Під час обстрілів окупанти пошкодили в столиці електричні мережі.
Про це повідомили у ДТЕК.
У Києві після атаки не було світла
Зазначається, що в Києві під час нічної атаки росіяни пошкодили електричні мережі. Йдеться зокрема про один з трансформаторних пунктів ДТЕК.
"Чергова надзвичайно важка ніч для столиці. Постраждали також електричні мережі, зокрема один з трансформаторних пунктів ДТЕК", — йдеться у повідомленні.
Вночі енергетики повернули електрику для понад 300 осель за резервними схемами. Наразі усі домівки зі світлом, але роботи над відновленням пошкодженого обладнання тривають.
Нагадаємо, у Києві кількість постраждалих від нічних обстрілів зросла до 25 осіб. Серед них є четверо дітей. Ще шестеро жителів столиці сьогодні загинули.
Після важкої ночі у Києві очільник МЗС України Андрій Сибіга звернувся до партнерів. Він наголосив, що потрібно тиснути на РФ, адже вона вбиває мирних жителів.
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