Обстріли Києва 23 червня — без світла були 300 осель

Енергетики ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК

Російські війська вночі 23 червня масовано атакували Київ дронами та ракетами. Під час обстрілів окупанти пошкодили в столиці електричні мережі.

Про це повідомили у ДТЕК.

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Зазначається, що в Києві під час нічної атаки росіяни пошкодили електричні мережі. Йдеться зокрема про один з трансформаторних пунктів ДТЕК.

"Чергова надзвичайно важка ніч для столиці. Постраждали також електричні мережі, зокрема один з трансформаторних пунктів ДТЕК", — йдеться у повідомленні.

Вночі енергетики повернули електрику для понад 300 осель за резервними схемами. Наразі усі домівки зі світлом, але роботи над відновленням пошкодженого обладнання тривають.

Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, у Києві кількість постраждалих від нічних обстрілів зросла до 25 осіб. Серед них є четверо дітей. Ще шестеро жителів столиці сьогодні загинули.

Після важкої ночі у Києві очільник МЗС України Андрій Сибіга звернувся до партнерів. Він наголосив, що потрібно тиснути на РФ, адже вона вбиває мирних жителів.