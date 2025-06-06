Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Киев В ДТЭК назвали, сколько киевлян остались без света из-за обстрела

В ДТЭК назвали, сколько киевлян остались без света из-за обстрела

Ua en ru
Дата публикации 6 июня 2025 08:46
В Киеве зафиксированы перебои со светом из-за обстрелов 6 июня
Энергетики. Фото: ДТЭК

Российские оккупанты в ночь на 6 июня атаковали Киев ракетами и ударными беспилотниками. В результате обстрела более двух тысяч семей остались без света.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Перебои со светом в Киеве

"Из-за обстрелов российских оккупантов 2 167 семей левого берега столицы остались без электроснабжения", — говорится в сообщении.

Энергетики сейчас делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.

null
Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, российская атака на Киев вызвала масштабные разрушения в шести районах столицы. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

А в связи с повреждением красной ветки метро между станциями "Лесная" и "Арсенальная" ввели временный автобусный маршрут №1М.

Киев война беспилотники обстрелы ДТЭК ракеты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /