В Киеве зафиксированы перебои со светом из-за обстрелов 6 июня

Энергетики. Фото: ДТЭК

Российские оккупанты в ночь на 6 июня атаковали Киев ракетами и ударными беспилотниками. В результате обстрела более двух тысяч семей остались без света.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

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"Из-за обстрелов российских оккупантов 2 167 семей левого берега столицы остались без электроснабжения", — говорится в сообщении.

Энергетики сейчас делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, российская атака на Киев вызвала масштабные разрушения в шести районах столицы. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

А в связи с повреждением красной ветки метро между станциями "Лесная" и "Арсенальная" ввели временный автобусный маршрут №1М.