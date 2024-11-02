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В ДТЭК объяснили причину отключений электроэнергии в Киеве утром

2 ноября 2024 14:28
Анастасия Постоенко - Редактор
Выключение света в Киевской области 2 ноября — в ДТЭК объяснили причину
Работники ДТЭК проводят ремонтные работы. Фото: ДТЭК
Анастасия Постоенко - Редактор

В Киевской области утром в субботу, 2 ноября, были случаи отключения света и перебои в электронапряжении сразу в нескольких районах. Перебои в работе возникли из-за повреждения сетей от обломков вражеских беспилотников.

Об этом сообщила прессслужба ДТЭК.

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В ДТЭК объяснили, что обломки дронов повредили электросети в трех местах в Киевской области. Утром была поражена транзитная высоковольтная линия в Киевской области, что привело к отключениям света в столице, в частности, в нескольких домах в Голосеевском районе. В настоящее время энергетикам ДТЭК удалось переподключить клиентов, однако высоковольтная линия нуждается в ремонте.

Также есть разрушение на распределительной сети, что привело к блекаутам в Бучанском районе, однако энергетики уже стабилизировали энергоснабжение.

Обломки дрона повредили сети в Вышгородском районе. Сейчас там ведутся ремонтные работы.

Напомним, в Центрэнерго объяснили, действительно ли на следующей неделе планируется отключение света, как об этом ранее заявил член их наблюдательного совета. А заместитель мэра и секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко объяснил, будут ли штрафовать киевлян за неправильное использование генераторов.

отключения света Киев ДТЭК электроснабжение Киевская область

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