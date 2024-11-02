Вимкнення світла у Київській області 2 листопада — у ДТЕК пояснили причину

Працівники ДТЕК проводять ремонтні роботи. Фото: ДТЕК

У Київській області вранці у суботу, 2 листопада, були випадки вимкнень світла та перебої в електронапрузі одразу у кількох районах. Перебої в роботі виникли через пошкодження мереж від уламків ворожих безпілотників.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

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У ДТЕК пояснили, що уламки дронів пошкодили електромережі у трьох місцях в Київській області. Вранці була уражена транзитна високовольтна лінія у Київській області, що й призвело до вимкнень світла у столиці, зокрема, у кількох будинках в Голосіївському районі. Наразі енергетикам ДТЕК вдалося перезаживити клієнтам, проте, високовольтна лінія потребує ремонту.

Також є руйнування на розподільчій мережі, що призвело до блекаутів у Бучанському районі, проте, енергетики вже стабілізували енергопостачання.

Уламки дрона пошкодили мережі у Вишгородському районі. Наразі там тривають ремонтні роботи.

Нагадаємо, у Центренерго пояснили, чи справді наступного тижня плануються вимкнення світла, як про це раніше заявив член їх наглядової ради. А заступник мера та секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко пояснив, чи будуть штрафувати киян за неправильне використання генераторів.