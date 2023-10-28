В ДТЭК предупредили о возможных отключениях света в Киеве
ДТЭК предупредил о возможных отключениях электроэнергии в Киеве. Сегодня, 28 октября, столицу Украины накрыла непогода. Там зафиксированы порывы ветра до 25 м/с.
Об этом сообщает ДТЭК.
Отключение света в Киеве
Энергетики подчеркнули, что непогода может привести к аварийным отключениям света. Специалисты ДТЭК работают в усиленном режиме. Они готовы устранить последствия непогоды.
По прогнозам синоптиков, погода с сильным ветром и дождем продержится в течение всего дня 28 октября.
"Хотим напомнить: сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 28 октября, Киев накрыла непогода. Мощный ветер валит рекламные щиты и вырывает деревья с корнями.
Также мы писали, что в результате непогоды в Киеве погиб человек. На мужчину упало дерево.
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