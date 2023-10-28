Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В ДТЭК предупредили о возможных отключениях света в Киеве arrow

В ДТЭК предупредили о возможных отключениях света в Киеве

28 октября 2023 12:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ДТЭК предупредили о возможных отключениях света в Киеве
Энергетики ДТЭК. Фото: Google
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

ДТЭК предупредил о возможных отключениях электроэнергии в Киеве. Сегодня, 28 октября, столицу Украины накрыла непогода. Там зафиксированы порывы ветра до 25 м/с.

Об этом сообщает ДТЭК.

Читайте также:

Отключение света в Киеве

Энергетики подчеркнули, что непогода может привести к аварийным отключениям света. Специалисты ДТЭК работают в усиленном режиме. Они готовы устранить последствия непогоды.

По прогнозам синоптиков, погода с сильным ветром и дождем продержится в течение всего дня 28 октября.

"Хотим напомнить: сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", — говорится в сообщении.

null
Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 28 октября, Киев накрыла непогода. Мощный ветер валит рекламные щиты и вырывает деревья с корнями.

Также мы писали, что в результате непогоды в Киеве погиб человек. На мужчину упало дерево.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме