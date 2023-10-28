У ДТЕК попередили про можливі відключенні світла в Києві
ДТЕК попередило про можливі відключення електроенергії в Києві. Сьогодні, 28 жовтня, столицю України накрила негода. Там зафіксовано пориви вітру до 25 м/с.
Про це повідомляє ДТЕК.
Відключення світла в Києві
Енергетики наголосили, що негода може призвести до аварійних відключень світла. Фахівці ДТЕК працюють в посиленому режимі. Вони готові ліквідовувати наслідки негоди.
За прогнозами синоптиків, погода з потужним вітром і дощем протримаються протягом всього дня 28 жовтня.
"Хочемо нагадати: складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, Київ накрила негода. Потужний вітер валить рекламні щити та вириває дерева з корінням.
Також ми писали, що внаслідок негоди у Києві загинула людина. На чоловіка впало дерево.
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