Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У ДТЕК попередили про можливі відключенні світла в Києві arrow

У ДТЕК попередили про можливі відключенні світла в Києві

28 жовтня 2023 12:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДТЕК попередили про можливі відключенні світла в Києві
Енергетики ДТЕК. Фото: Google
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

ДТЕК попередило про можливі відключення електроенергії в Києві. Сьогодні, 28 жовтня, столицю України накрила негода. Там зафіксовано пориви вітру до 25 м/с.

Про це повідомляє ДТЕК.

Читайте також:

Відключення світла в Києві

Енергетики наголосили, що негода може призвести до аварійних відключень світла. Фахівці ДТЕК працюють в посиленому режимі. Вони готові ліквідовувати наслідки негоди.

За прогнозами синоптиків, погода з потужним вітром і дощем протримаються протягом всього дня 28 жовтня.

"Хочемо нагадати: складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", — йдеться у повідомленні.

null
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, Київ накрила негода. Потужний вітер валить рекламні щити та вириває дерева з корінням.

Також ми писали, що внаслідок негоди у Києві загинула людина. На чоловіка впало дерево.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі