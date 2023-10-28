В двух районах Киева из-за шквального ветра погибли двое мужчин
Сегодня, 28 октября, в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин. В еще одном районе столицы оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.
Об этом сообщили в МВД.
Смерть людей из-за урагана в столице
Из-за сильного ветра и падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин в возрасте 65 и 35 лет. Кроме того, в Оболонском районе порывом ветра оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.
"Уже семь жителей Киева получили травмы и переломы. Пять медиков госпитализировали в больницы столицы. Двоим оказали помощь на месте", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В настоящее время зафиксировано падение или повреждение более 250 деревьев. Проблемы с электроснабжением в 12 регионах государства (более 780 населенных пунктов). Больше всего — в Хмельницкой, Ровенской и Львовской областях.
Спасатели борются с последствиями непогоды во всех регионах государства. Уже распылено и убрано около 100 деревьев.
Советы от МВД
Спасатели напомнили украинцам, как правильно действовать во время непогоды:
- все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи;
- при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать нахождения вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, сегодня, 28 октября, в результате непогоды в Киеве погиб человек. На мужчину упало дерево. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм мужчина скончался.
Также мы писали ранее, что в патрульной полиции Киева рассказали, что в результате свержения дерева на Брест-Литовском шоссе в направлении Киева движение транспорта частично затруднено.
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