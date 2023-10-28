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В двух районах Киева из-за шквального ветра погибли двое мужчин

28 октября 2023 12:31
обновлено: 12:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В двух районах Киева из-за шквального ветра погибли двое мужчин
Деревья, падающие на дороги из-за сильного ветра. Фото: МВД
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сегодня, 28 октября, в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин. В еще одном районе столицы оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.

Об этом сообщили в МВД.

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Из-за сильного ветра и падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин в возрасте 65 и 35 лет. Кроме того, в Оболонском районе порывом ветра оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.

"Уже семь жителей Киева получили травмы и переломы. Пять медиков госпитализировали в больницы столицы. Двоим оказали помощь на месте", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Последствия непогоды
Падение деревьев из-за сильного ветра. Фото: МВД
Последствия непогоды
Последствия непогоды в одном из районов Киева. Фото: МВД

В настоящее время зафиксировано падение или повреждение более 250 деревьев. Проблемы с электроснабжением в 12 регионах государства (более 780 населенных пунктов). Больше всего — в Хмельницкой, Ровенской и Львовской областях.

Спасатели борются с последствиями непогоды во всех регионах государства. Уже распылено и убрано около 100 деревьев.

Советы от МВД

Спасатели напомнили украинцам, как правильно действовать во время непогоды:

  • все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи;
  • при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, сегодня, 28 октября, в результате непогоды в Киеве погиб человек. На мужчину упало дерево. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм мужчина скончался.

Также мы писали ранее, что в патрульной полиции Киева рассказали, что в результате свержения дерева на Брест-Литовском шоссе в направлении Киева движение транспорта частично затруднено.

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