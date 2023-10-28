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У двох районах Києва через шквальний вітер загинули двоє чоловіків

28 жовтня 2023 12:31
оновлено: 12:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У двох районах Києва через шквальний вітер загинули двоє чоловіків
Дерева, які падають на дороги через сильний вітер. Фото: МВС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Сьогодні, 28 жовтня, внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинуло двоє чоловіків. У ще в одному районі столиці відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку.

Про це повідомили в МВС.

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Через сильний вітер і падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинуло двоє чоловіків віком 65 і 35 років. Крім того, в Оболонському районі поривом вітру відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку.

"Вже сім мешканців Києва отримали травми й переломи. П'ятьох медики госпіталізували в лікарні столиці. Двом надали допомогу на місці", — повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

Наслідки негоди
Падіння дерев через сильний вітер. Фото: МВС
Наслідки негоди
Наслідки негоди в одному з районів Києва. Фото: МВС

Станом на зараз зафіксовано падіння чи пошкодження понад 250 дерев. Проблеми з електропостачанням у 12 регіонах держави (понад 780 населених пунктів). Найбільше — на Хмельниччині, Рівненщині та Львівщині.

Рятувальники борються з наслідками негоди в усіх регіонах держави. Вже розпилено та прибрано близько 100 дерев.

Поради від МВС

Рятувальники нагадали українцям, як правильно діяти під час негоди:

  • усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися якомога подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, внаслідок негоди у Києві загинула людина. На чоловіка впало дерево. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм чоловік помер.

Також ми писали раніше, що у патрульній поліції Києва розповіли, що внаслідок повалення дерева на Брест-Литовському шосе в напрямку Києва, рух транспорту частково ускладнений.

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