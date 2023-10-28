У двох районах Києва через шквальний вітер загинули двоє чоловіків
Сьогодні, 28 жовтня, внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинуло двоє чоловіків. У ще в одному районі столиці відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку.
Про це повідомили в МВС.
Смерть людей через ураган у столиці
Через сильний вітер і падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинуло двоє чоловіків віком 65 і 35 років. Крім того, в Оболонському районі поривом вітру відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку.
"Вже сім мешканців Києва отримали травми й переломи. П'ятьох медики госпіталізували в лікарні столиці. Двом надали допомогу на місці", — повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Станом на зараз зафіксовано падіння чи пошкодження понад 250 дерев. Проблеми з електропостачанням у 12 регіонах держави (понад 780 населених пунктів). Найбільше — на Хмельниччині, Рівненщині та Львівщині.
Рятувальники борються з наслідками негоди в усіх регіонах держави. Вже розпилено та прибрано близько 100 дерев.
Поради від МВС
Рятувальники нагадали українцям, як правильно діяти під час негоди:
- усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися якомога подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, внаслідок негоди у Києві загинула людина. На чоловіка впало дерево. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм чоловік помер.
Також ми писали раніше, що у патрульній поліції Києва розповіли, що внаслідок повалення дерева на Брест-Литовському шосе в напрямку Києва, рух транспорту частково ускладнений.
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