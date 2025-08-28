В Киеве во время атаки пострадал жилой комплекс Новая Англия

В Голосеевском районе Киева пострадал ЖК "Новая Англия" — фото
Голосеевский район Киева также пострадал от атаки России. В частности повреждения получил жилой комплекс "Новая Англия".
В Голосеевском районе Киева пострадал популярный ЖК
Среди поврежденных объектов оказался жилой комплекс "Новая Англия" в Голосеевском районе столицы.
На фото и видео четко видно, что взрывы в Киеве от атак РФ были такой силы, что в ЖК и близлежащих домах выломало стеклопакеты. Прямых прилетов по жилому комплексу не было.
Тем временем спасательные и медицинские службы продолжают работать на местах попаданий, помогая жителям и ликвидируя последствия ударов.
Напомним, в Киеве прогремели мощные взрывы ночью и утром 28 августа. Россия ударила по жилым домам в нескольких районах, столицу охватили пожары.
