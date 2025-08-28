Видео
Україна
В Голосеевском районе Киева пострадал ЖК "Новая Англия" — фото

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 07:43
В Киеве во время атаки пострадал жилой комплекс Новая Англия
Выбитые окна и облицовка от взрыва. Фото: Новинии.LIVE/Юлия Ляхова

Голосеевский район Киева также пострадал от атаки России. В частности повреждения получил жилой комплекс "Новая Англия".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

В Голосеевском районе Киева пострадал популярный ЖК

Среди поврежденных объектов оказался жилой комплекс "Новая Англия" в Голосеевском районе столицы.

ЖК Нова Англія
Выбиты окна и стекла. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова
ЖК Нова Англія
Осколки стекла усеяли землю. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова
ЖК Нова Англія Київ
Выломанные взрывом стекла. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

На фото и видео четко видно, что взрывы в Киеве от атак РФ были такой силы, что в ЖК и близлежащих домах выломало стеклопакеты. Прямых прилетов по жилому комплексу не было.

null
Поврежденные окна. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова
Київ обстріл 28 серпня
Выломанные окна. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Тем временем спасательные и медицинские службы продолжают работать на местах попаданий, помогая жителям и ликвидируя последствия ударов.

Напомним, в Киеве прогремели мощные взрывы ночью и утром 28 августа. Россия ударила по жилым домам в нескольких районах, столицу охватили пожары.

Киев обстрелы дом війна ЖК Голосеевский район
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
