В Киеве во время атаки пострадал жилой комплекс Новая Англия

Выбитые окна и облицовка от взрыва. Фото: Новинии.LIVE/Юлия Ляхова

Голосеевский район Киева также пострадал от атаки России. В частности повреждения получил жилой комплекс "Новая Англия".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В Голосеевском районе Киева пострадал популярный ЖК

Среди поврежденных объектов оказался жилой комплекс "Новая Англия" в Голосеевском районе столицы.

Выбиты окна и стекла. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Осколки стекла усеяли землю. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Выломанные взрывом стекла. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

На фото и видео четко видно, что взрывы в Киеве от атак РФ были такой силы, что в ЖК и близлежащих домах выломало стеклопакеты. Прямых прилетов по жилому комплексу не было.

Поврежденные окна. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Выломанные окна. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Тем временем спасательные и медицинские службы продолжают работать на местах попаданий, помогая жителям и ликвидируя последствия ударов.

Напомним, в Киеве прогремели мощные взрывы ночью и утром 28 августа. Россия ударила по жилым домам в нескольких районах, столицу охватили пожары.