Головна Київ У Голосіївському районі Києва постраждав ЖК "Нова Англія" — фото

У Голосіївському районі Києва постраждав ЖК "Нова Англія" — фото

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 07:43
У Києві під час атаки постраждав житловий комплекс Нова Англія
Вибиті вікна та облицювання від вибуху. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Голосіївський район Києва також постраждав від атаки Росії. Зокрема пошкодження отримав житловий комплекс "Нова Англія".

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

У Голосіївському районі Києва постраждав популярний ЖК

Серед пошкоджених об’єктів опинився житловий комплекс "Нова Англія" у Голосіївському районі столиці.

ЖК Нова Англія
Вибиті вікна та шибки. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова
ЖК Нова Англія
Уламки скла всіяли землю. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова
ЖК Нова Англія Київ
Виламані вибухом шибки. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

На фото та відео чітко видно, що вибухи в Києві від атак РФ були такої сили, що в ЖК та прилеглих будинках виламало склопакети. Прямих прильотів по житловому комплексу не було.

Пошкоджені вікна. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова
Київ обстріл 28 серпня
Виламані вікна. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Тим часом рятувальні та медичні служби продовжують працювати на місцях влучань, допомагаючи мешканцям та ліквідовуючи наслідки ударів.

Нагадаємо, в Києві пролунали потужні вибухи вночі та зранку 28 серпня. Росія вдарила по житлових будинках у кількох районах, столицю охопили пожежі.

Київ обстріли будинок війна ЖК Голосіївський район
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
