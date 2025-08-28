У Києві під час атаки постраждав житловий комплекс Нова Англія

У Голосіївському районі Києва постраждав ЖК "Нова Англія" — фото
Голосіївський район Києва також постраждав від атаки Росії. Зокрема пошкодження отримав житловий комплекс "Нова Англія".
У Голосіївському районі Києва постраждав популярний ЖК
Серед пошкоджених об’єктів опинився житловий комплекс "Нова Англія" у Голосіївському районі столиці.
На фото та відео чітко видно, що вибухи в Києві від атак РФ були такої сили, що в ЖК та прилеглих будинках виламало склопакети. Прямих прильотів по житловому комплексу не було.
Тим часом рятувальні та медичні служби продовжують працювати на місцях влучань, допомагаючи мешканцям та ліквідовуючи наслідки ударів.
Нагадаємо, в Києві пролунали потужні вибухи вночі та зранку 28 серпня. Росія вдарила по житлових будинках у кількох районах, столицю охопили пожежі.
