Атака на Киев 20 декабря – в Голосеевском районе горят авто

В Голосеевском районе горят авто, — Кличко
В Киеве утром в пятницу, 20 декабря, раздавались мощные взрывы. В результате падения обломков ракеты в Голосеевском районе горят автомобили.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.
Обстрел Киева 20 декабря
"В Голосеевском районе в результате падения обломков ракеты горят авто. Экстренные службы следуют на место", — говорится в сообщении.
На место были вызваны медики, известно об одном пострадавшем — ему оказывают помощь.
Напомним, в Киеве ночью было зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников в Голосеевском районе.
Утром враг атаковал столицу баллистическими ракетами, раздавались взрывы.
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