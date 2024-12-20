Атака на Киев 20 декабря – в Голосеевском районе горят авто

Горящие авто. Фото: скриншот с видео

В Киеве утром в пятницу, 20 декабря, раздавались мощные взрывы. В результате падения обломков ракеты в Голосеевском районе горят автомобили.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

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Обстрел Киева 20 декабря

"В Голосеевском районе в результате падения обломков ракеты горят авто. Экстренные службы следуют на место", — говорится в сообщении.

На место были вызваны медики, известно об одном пострадавшем — ему оказывают помощь.

Скриншот поста Кличка

Напомним, в Киеве ночью было зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников в Голосеевском районе.

Утром враг атаковал столицу баллистическими ракетами, раздавались взрывы.