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В Гостомеле украли более 20 млн, которые выделили на восстановление поврежденных домов

5 декабря 2023 18:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Гостомеле украли более 20 млн, которые выделили на восстановление поврежденных домов
Разрушенный дом в Гостомеле в результате войны. Фото архивное: АрмияInform
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Гостомельской общине в Киевской области обнаружили около 100 жилищ, которые остаются поврежденными в результате вооруженной агрессии РФ. Сумма нарушений в период с 2022 и 2023 годов достигает более 21 миллиона гривен.

Об этом сообщает Государственная аудиторская служба Украины.

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Как утверждают аудиторы, средства на восстановление жилья выделяли. Впрочем, часть из них присвоил бывший начальник Гостомельской военной администрации, оставшиеся — подрядчики, которые не выполняли работы или выполняли не полностью.

"По документам работы выполнены и оплачены, а на самом деле объекты остаются без ремонтов. Только на них выделили почти 0,5 млн грн. В то же время некоторым застройщикам Гостомельская военная администрация заменила окна в зданиях в полном объеме на 2,9 млн грн при том, что люди там не проживают и квартиры не проданы", — говорится в сообщении.

Кроме того, на одном из коммунальных предприятий Гостомельского поселкового совета обнаружили, что там не хватает благотворительной помощи (стройматериалов) на общую сумму 1,2 миллиона гривен.

Таким образом, 100 зданий до сих пор остаются поврежденными, а сумма нарушений составляет более 21 миллиона гривен.

В Гостомеле украли деньги, которые выделили на восстановление
Пример нарушения в поселке Гостомель. Фото: Государственная аудиторская служба Украины
В Гостомеле украли деньги, которые выделили на восстановление
Пример нарушения в поселке Мощун. Фото: Государственная аудиторская служба Украины

Напомним, 30 ноября под Киевскую городскую государственную администрацию пришли инвесторы Киевгорстроя и Укрстроя. Они устроили митинг и требуют возобновления строительства своих ЖК, ведь вложили деньги в застройку.

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