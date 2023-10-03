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В общественном транспорте Киева изменятся условия оплаты: детали

3 октября 2023 10:37
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор
В общественном транспорте Киева изменятся условия оплаты: детали
Оплата картой в общественном транспорте. Фото: Facebook Киевпасстранс
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор

С 4 октября оплата проезда в общественном транспорте Киева претерпевает изменения. Плата с банковских карт будет списываться не за каждую поездку отдельно, а за каждые 2 поездки вместе.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

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Такие изменения касаются только оплаты проезда денежными средствами с пластиковой банковской карты, Apple Pay или Google Pay, или оплаты цифровой транспортной картой, если на ней не было приобретенных поездок, и деньги за проезд списались именно с банковской карты.

Алгоритм списания средств: после первой валидации списание средств не будет сразу, однако после второй поездки состоится списание за две валидации одновременно. Если пассажир не совершит вторую поездку до вечера, списание за первую после 21:00.

Оплата QR-билетами и поездками на транспортных картах остается без изменений. Когда человек сканирует транспортную карту или QR-билет на валидаторе — через несколько минут запись об использовании появляется у него в приложении.

Подтверждение оплаты в банковском приложении или приложении ''Киев Цифровой'' не является подтверждением валидации билета как для пассажира, так и для контролера. Подтверждением является только информация на самом валидаторе (в случае повторного приложения) и на устройстве контроля.

Команда ''Цифрового'' напоминает, что банковской картой можно заплатить только за одного пассажира.

"Если путешествуете с близкими — воспользуйтесь пластиковой транспортной картой или QR-билетами", — подчеркивают ее представители.

Отметим, что в Украине полным ходом уже несколько лет идет активная диджитализация, однако в маршрутках частных перевозчиков до сих пор нельзя оплатить проезд по карте. Соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко рассказал, что это создает неудобства для пассажиров и позволяет избегать справедливых налогов.

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