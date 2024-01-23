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В КГВА рассказали, куда эвакуируют людей, чье жилье пострадало после ракетного обстрела

23 января 2024 14:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В КГВА рассказали, куда эвакуируют людей, чье жилье пострадало после ракетного обстрела
Ликвидация последствий ракетного обстрела 23 января. Фото: МВД Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представителя военной администрации Киева Михаил Шаманов заявил, что в случае атаки население будет немедленно перевезено в специально оборудованные Пункты Несокрушимости. В этих местах люди смогут установить связь с близкими, а также получить горячие напитки и поддержку от психологов.

Об этом Михаил Шаманов сообщил в эфире телемарафона.

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"Людей могут отвезти в ближайшие Пункты Несокрушимости, как и в этот раз. Людей эвакуировали в детские садики и школы в Святошинском районе. Там им предоставляют горячие напитки, психологическую помощь. Людям дают возможность связаться с друзьями и родственниками", — сказал он.

По словам Шаманова, дальше районная государственная администрация определяет подходящие места для временного размещения людей, чьи дома оказались повреждены. Возможными вариантами являются санатории, студенческие общежития или муниципальные гостиницы. 

"В процессе ремонта или восстановления их жилищ, жители могут быть переселены в другие места по их собственному выбору", — добавил он.

Напомним, российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 23 января. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. В общей сложности захватчики выпустили 41 воздушную цель, а силы ПВО уничтожили 21 ракету.

В результате атаки в Киеве пострадали 22 человека. В нескольких районах города есть упавшие вражеские обломки, что повлекло за собой пожар помещений, домов автомобилей. В многоэтажках выбиты окна.

В Харькове в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Пострадал 51 человек, а погибли пять человек. В некоторых районах города возникли проблемы с электричеством и водоснабжением. Без света осталось около 11 тысяч потребителей. Также был поврежден газопровод.

Также под вражеским огнем оказался Павлоград Днепропетровской области. Там из-за ракетного удара россиян погибла 43-летняя женщина. Есть значительные повреждения гражданской инфраструктуры.

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Киевская военная администрация
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