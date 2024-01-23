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У КМДА розповіли, куди евакуювали людей, чиє житло постраждало після ракетного обстрілу

23 січня 2024 14:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У КМДА розповіли, куди евакуювали людей, чиє житло постраждало після ракетного обстрілу
Ліквідація наслідків ракетного обстрілу 23 січня. Фото: МВС України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник військової адміністрації Києва Михайло Шаманов заявив, що у разі атаки населення буде негайно перевезено до спеціально обладнаних Пунктів Незламності. У цих місцях люди зможуть встановити зв'язок із близькими, а також отримати гарячі напої та підтримку психологів.

Про це Михайло Шаманов повідомив в ефірі телемарафону.

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"Людей можуть відвезти до найближчих Пунктів Незламності, як і цього разу. Людей евакуювали до дитячих садків та шкіл у Святошинському районі. Там їм надають гарячі напої, психологічну допомогу. Людям дають можливість зв'язатися з друзями та родичами", — сказав він.

За словами Шаманова, далі районна державна адміністрація визначає відповідні місця для тимчасового розміщення людей, чиї будинки виявилися пошкодженими. Можливими варіантами є санаторії, студентські гуртожитки чи муніципальні готелі.

"У процесі ремонту або відновлення їх житла, мешканці можуть бути переселені в інші місця на їхній власний вибір", додав він.

Нагадаємо, російські загарбники завдали масованого удару по Україні 23 січня. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом загарбники випустили 41 повітряну ціль, а сили ППО знищили 21 ракету.

Внаслідок атаки в Києві постраждали 22 особи. У кількох районах міста є ворожі уламки, які впали, що спричинило пожежу приміщень, будинків, автомобілів. У багатоповерхівках вибито вікна.

У Харкові внаслідок обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. Постраждала 51 особа, а загинули п'ятеро людей. У деяких районах міста виникли проблеми з електрикою та водопостачанням. Без світла лишилося близько 11 тисяч споживачів. Також було пошкоджено газопровід.

Також під ворожим вогнем опинився Павлоград Дніпропетровської області. Там через ракетний удар росіян загинула 43-річна жінка. Існують значні пошкодження цивільної інфраструктури.

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