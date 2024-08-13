СБУ разоблачила агента РФ, который готовил покушение на украинского офицера

Задержание 20-летнего киевлянина. Фото: СБУ

Служба безопасности вместе с Национальной полицией разоблачили и задержали российского агента, который после серии поджогов авто военнослужащих в Киеве получил задачу готовить покушение на украинского офицера. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ему грозит восемь лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 13 августа.

Читайте также:

Какие задачи врага выполнял киевлянин

Правоохранители рассказали, перед тем как поручить киевлянину убить украинского офицера, российская спецслужба сначала дала ему "тестовое испытание" — поджечь авто украинских военных.

После этого фигурант получил новое поручение: установить видеонаблюдение за украинским офицером. В дальнейшем враг планировал совершить на него покушение.

"СБУ и Нацполиция заблаговременно разоблачили вражеские планы и задержали злоумышленника в собственном доме, когда он готовился к проведению доразведки вблизи "цели" и еще не успел установить камеру. Фигурантом оказался 20-летний киевлянин", — говорится в сообщении.

Обыски у подозреваемого

По данным правоохранителей, во время обысков у парня изъяли легковоспламеняющуюся смесь, которую он использовал для поджога авто, и мобильный телефон с поличным.

Переписка киевлянина с российскими кураторами. Фото: СБУ

Переписка киевлянина с российскими кураторами. Фото: СБУ

Переписка киевлянина с российскими кураторами. Фото: СБУ 1/3 ​ 3

Какое наказание ждет парня

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.