СБУ разоблачила агента РФ, который готовил покушение на украинского офицера

В Киеве 20-летний парень по заказу ФСБ готовил покушение на украинского офицера
Служба безопасности вместе с Национальной полицией разоблачили и задержали российского агента, который после серии поджогов авто военнослужащих в Киеве получил задачу готовить покушение на украинского офицера. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ему грозит восемь лет лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 13 августа.
Какие задачи врага выполнял киевлянин
Правоохранители рассказали, перед тем как поручить киевлянину убить украинского офицера, российская спецслужба сначала дала ему "тестовое испытание" — поджечь авто украинских военных.
После этого фигурант получил новое поручение: установить видеонаблюдение за украинским офицером. В дальнейшем враг планировал совершить на него покушение.
"СБУ и Нацполиция заблаговременно разоблачили вражеские планы и задержали злоумышленника в собственном доме, когда он готовился к проведению доразведки вблизи "цели" и еще не успел установить камеру. Фигурантом оказался 20-летний киевлянин", — говорится в сообщении.
Обыски у подозреваемого
По данным правоохранителей, во время обысков у парня изъяли легковоспламеняющуюся смесь, которую он использовал для поджога авто, и мобильный телефон с поличным.
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Переписка киевлянина с российскими кураторами. Фото: СБУ
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Переписка киевлянина с российскими кураторами. Фото: СБУ
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Переписка киевлянина с российскими кураторами. Фото: СБУ
Какое наказание ждет парня
На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
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