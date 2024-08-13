СБУ викрила агента РФ, який готував замах на українського офіцера

Затримання 20-річного киянина. Фото: СБУ

Служба безпеки разом з Національною поліцією викрили та затримали російського агента, який після серії підпалів авто військовослужбовців у Києві отримав завдання готувати замах на українського офіцера. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує вісім років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 13 серпня.

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Які завдання ворога виконував киянин

Правоохоронці розповіли, перед тим, як доручити киянину вбити українського офіцера, російська спецслужба спочатку дала йому "тестове випробування" — підпалити автівки українських військових.

Після цього фігурант отримав нове доручення: встановити відеоспостереження за українським офіцером. Надалі ворог планував здійснити на нього замах.

"СБУ та Нацполіція завчасно викрили ворожі плани і затримали зловмисника у власному помешканні, коли він готувався до проведення дорозвідки поблизу "цілі" і ще не встиг встановити камеру. Фігурантом виявився 20-річний киянин", — йдеться у повідомленні.

Обшуки у підозрюваного

За даними правоохоронців, під час обшуків у хлопця вилучили легкозаймисту суміш, яку він використовував для підпалу авто, та мобільний телефон з доказами злочинів.

Листування киянина з російськими кураторами. Фото: СБУ

Листування киянина з російськими кураторами. Фото: СБУ

Листування киянина з російськими кураторами. Фото: СБУ 1 / 3

Яке покарання чекає на хлопця

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми.