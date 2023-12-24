В Киеве 70% теплосетей находятся в аварийном состоянии – Андрей Витренко назвал причину

Коммунальщики ремонтируют теплотрассу. Фото: КГГА

В Киеве 70% теплосетей находятся в аварийном состоянии. У большинства из них уже истек срок эксплуатации.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Почему столичные теплосети находятся в аварийном состоянии

"Сети города Киев на 70% находятся в аварийном состоянии. Такой прорыв вентиля или трубы может произойти в любом месте столицы. Мы даже не можем спрогнозировать, потому что с 2000 километров киевских сетей (это трубы горячей поставки и теплоснабжения) 80% уже не работали больше, чем срок эксплуатации. А в муниципальных программах, связанных с коммунальным хозяйством, в бюджете это не прописано, их замена незабюджетирована", — добавил Витренко.

Аварии на теплосетях Киева

Ранее по улице Саперно-Слободской в Киеве прорвало трубу с горячей водой. Из-за этого дома и автомобили объяла густая пара.

Также в столице 2 ноября произошел прорыв теплотрассы у станции метро "Олимпийская". Несколько улиц столицы затопило горячей водой.

Напомним, в 2023 году в Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги . Более всего возросла стоимость электроэнергии, однако цены на природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на услуги по передаче электроснабжения НЭК "Укрэнерго" на 9%. Подобные изменения начнут действовать с 1 января 2024 года.