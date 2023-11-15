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У Києві локалізували масштабний прорив тепломережі — скільки будинків без опалення

15 листопада 2023 09:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві локалізували масштабний прорив тепломережі — скільки будинків без опалення
Затоплені вулиці у Києві. Архівне фото: Facebook/Київ Автомобільний
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві локалізували масштабний прорив тепломережі на вулиці Голосіївській. Там розпочалися ремонтні роботи.

Про це повідомляє КМДА.

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Ремонт тепломережі

У КМДА розповіли, що на час проведення ремонтних робіт призупинене теплопостачання дев'яти житлових будинків.

"Відновлення послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання очікується впродовж доби після завершення ремонту", — йдеться у повідомленні.

Прорив стався сьогодні вночі, 15 листопада, близько опівночі. Пошкодження спричинило просідання ґрунту та витік теплоносія назовні.

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Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, цієї ночі на вулиці Саперно-Слобідській в Києві прорвало трубу з гарячою водою. Через це будинки та автомобілі огорнула густа пара.

Також ми писали, що у Києві 2 листопада стався прорив теплотраси біля станції метро "Олімпійська". Декілька вулиць столиці затопило гарячою водою. 

Додамо, у Києві повідомили про ємність з невідомим вмістом поблизу залізничних колій у Дніпровському районі. Згодом з'ясувалося, що всередині 20 кг ртуті.

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