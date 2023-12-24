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У Києві 70% тепломереж перебувають в аварійному стані, — Вітренко

24 грудня 2023 01:43
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
У Києві 70% тепломереж знаходяться в аварійному стані - Андрій Вітренко назвав причину
Комунальники ремонтують теплотрасу. Фото: КМДА
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

У Києві 70% тепломереж знаходяться в аварійному стані. У більшості з них вже минув строк експлуатації.

Про це заявив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Мережі міста Київ на 70% знаходяться в аварійному стані. Такий прорив вентиля чи труби може статися у будь-якому місці столиці. Ми навіть не можемо спрогнозувати, бо з 2000 кілометрів київських мереж (це труби гарячого постачання і теплопостачання) 80% вже не працювали більше, ніж строк експлуатації. А в муніципальних програмах, які пов’язані з комунальним господарством, в бюджеті це не прописано, їх заміна незабюджетована", — додав Вітренко.

Аварії на тепломережах Києва

Раніше на вулиці Саперно-Слобідській в Києві прорвало трубу з гарячою водою. Через це будинки та автомобілі огорнула густа пара.

Також у столиці 2 листопада стався прорив теплотраси біля станції метро "Олімпійська". Декілька вулиць столиці затопило гарячою водою. 

Нагадаємо, в 2023 році в Україні подорожчали житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла вартість електроенергії, проте ціни на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися без змін.

Додамо, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тариф на послуги щодо передачі електропостачання НЕК "Укренерго" на 9%. Такі зміни почнуть діяти з 1 січня 2024 року.

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