В Подольском районе Киева мужчина напал на полицию

Мужчина, который напал на полицию. Фото: Киевская областная прокуратура

В Киеве во время действия комендантского часа около пяти утра в одну из гостиниц Подольского района пытался попасть мужчина, который агрессивно себя вел. После того как на место прибыла полиция, он нанес удар по лицу одному из правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в понедельник, 10 июня.

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"Установлено, около 5 часов утра, во время действия в Киеве комендантского часа, мужчина пытался попасть в одну из гостиниц в Подольском районе. Он вел себя агрессивно, поэтому работники гостиницы нажали тревожную кнопку вызова полиции", — говорится в сообщении.

Мужчина, напавший на полицию. Фото: Киевская областная прокуратура

По прибытии полиции мужчина проявлял агрессию уже к ним, размахивая руками и нецензурно выражаясь. Затем он залез на капот служебного автомобиля полиции и повредил его, после чего нанес удар по лицу полицейского, из-за чего тот упал.

Мужчина, напавший на полицию. Фото: Киевская областная прокуратура

Мужчина, напавший на полицию. Фото: Киевская областная прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему правонарушителю в умышленном причинении телесных повреждений работнику полиции в связи с исполнением им служебных обязанностей. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Киевской области мужчина в военной форме в маршрутке начал угрожать пассажирам. Он сел рядом с водителем транспортного средства и достал нож.

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