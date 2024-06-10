В Подольском районе Киева мужчина напал на полицию

В Киеве агрессивный мужчина напал и полицейского и ударил его — детали
В Киеве во время действия комендантского часа около пяти утра в одну из гостиниц Подольского района пытался попасть мужчина, который агрессивно себя вел. После того как на место прибыла полиция, он нанес удар по лицу одному из правоохранителей.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в понедельник, 10 июня.
В Киеве мужчина избил полицейского
"Установлено, около 5 часов утра, во время действия в Киеве комендантского часа, мужчина пытался попасть в одну из гостиниц в Подольском районе. Он вел себя агрессивно, поэтому работники гостиницы нажали тревожную кнопку вызова полиции", — говорится в сообщении.
По прибытии полиции мужчина проявлял агрессию уже к ним, размахивая руками и нецензурно выражаясь. Затем он залез на капот служебного автомобиля полиции и повредил его, после чего нанес удар по лицу полицейского, из-за чего тот упал.
Правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему правонарушителю в умышленном причинении телесных повреждений работнику полиции в связи с исполнением им служебных обязанностей. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Киевской области мужчина в военной форме в маршрутке начал угрожать пассажирам. Он сел рядом с водителем транспортного средства и достал нож.
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