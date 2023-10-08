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В Киеве активист получил повестку после акции протеста: в КГГА отреагировали

8 октября 2023 20:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве активист получил повестку после акции протеста: в КГГА отреагировали
Активист Роман Абрашин на акции протеста под зданием КГГА. Фото: фейсбук-страница активиста
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве 16 сентября прошла акция протеста под зданием КГГА. После нее активисту Роману Абрашину вручили повестку. В этом он обвинил киевскую городскую государственную администрацию.

В КГГА по запросу издания hromadske ответили на такие обвинения.

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Что произошло

Отметим, что 16 сентября прошла акция против нецелевого расходования бюджетных средств. На ней он облил красной краской государственное здание.

Роман Абрашин
Здание КГГА, которое облито красной краской. Фото: Роман Абрашин

После этого к нему домой прибыли правоохранители и сотрудники ТЦК и СП, которые вручили ему повестку.

Роман Абрашин
Роман Абрашин держит повестку. Фото: фейсбук-страница активиста

Абрашин считает, что это было сделано по указанию мэра Киева Виталия Кличко. Он сообщил, что после митинга мэр позвонил его знакомой активистке Марии Барабаш и заявил, что проследит за тем, чтобы Романа отправили на войну.

Роман Абрашин
Скриншот сообщения

Что говорят в КГГА

В свою очередь в КГГА подчеркнули, что такая информация "не соответствует действительности", поскольку "городские власти не имеют полномочий осуществлять призыв граждан на военную службу".

Кроме того, Управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевсовета (КГГА) ответило журналистам, что не имеет доступа к личным звонкам Виталия Кличко.

Реакция активиста

В то же время, Роман прокомментировал слова киевской администрации. По его словам, "ничего больше от КГГА не ожидал".

"Ко всем ли домой приезжает полиция, следователь и представители ТЦК вручать повестку? Странное совпадение? Давайте будем честными, в стране, где дело о непригодности стоит 2 000 долларов, нам говорят, что Кличко и чиновники не имеют влияния на ТЦК? Очень сомневаюсь в этом", — заметил он.

Роман Абрашин
Скриншот сообщения

Напомним, 23 сентября жители столицы устроили митинг возле Киевской городской государственной администрации. Они выступили против использования бюджетных средств на закупки, без которых можно обойтись.

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