В Киеве активист получил повестку после акции протеста: в КГГА отреагировали
В Киеве 16 сентября прошла акция протеста под зданием КГГА. После нее активисту Роману Абрашину вручили повестку. В этом он обвинил киевскую городскую государственную администрацию.
В КГГА по запросу издания hromadske ответили на такие обвинения.
Что произошло
Отметим, что 16 сентября прошла акция против нецелевого расходования бюджетных средств. На ней он облил красной краской государственное здание.
После этого к нему домой прибыли правоохранители и сотрудники ТЦК и СП, которые вручили ему повестку.
Абрашин считает, что это было сделано по указанию мэра Киева Виталия Кличко. Он сообщил, что после митинга мэр позвонил его знакомой активистке Марии Барабаш и заявил, что проследит за тем, чтобы Романа отправили на войну.
Что говорят в КГГА
В свою очередь в КГГА подчеркнули, что такая информация "не соответствует действительности", поскольку "городские власти не имеют полномочий осуществлять призыв граждан на военную службу".
Кроме того, Управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевсовета (КГГА) ответило журналистам, что не имеет доступа к личным звонкам Виталия Кличко.
Реакция активиста
В то же время, Роман прокомментировал слова киевской администрации. По его словам, "ничего больше от КГГА не ожидал".
"Ко всем ли домой приезжает полиция, следователь и представители ТЦК вручать повестку? Странное совпадение? Давайте будем честными, в стране, где дело о непригодности стоит 2 000 долларов, нам говорят, что Кличко и чиновники не имеют влияния на ТЦК? Очень сомневаюсь в этом", — заметил он.
Напомним, 23 сентября жители столицы устроили митинг возле Киевской городской государственной администрации. Они выступили против использования бюджетных средств на закупки, без которых можно обойтись.