В Киеве протестовали против фестиваля квир-кино Sunny Bunny 19 апреля

Протест в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве проходит фестиваль квир-кино Sunny Bunny в кинотеатре "Жовтень". Активисты, выступающие за традиционные ценности, вышли на улицу, чтобы митинговать против ЛГБТК+ кинофестиваля.

Об этом сообщает "Суспільне" в субботу, 19 апреля.

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Между представителями организации "Правая молодежь" и полицией произошли столкновения. В сети сообщают о задержаниях.

Фестиваль квир-кино накануне Пасхи

Перед началом фестиваля в сети начали обсуждать, что даты мероприятия совпадают с Пасхой, что вызвало дискуссии о целесообразности такого совпадения.

Организаторы заявили, что это случайность.

"Sunny Bunny — международный кинофестиваль, его даты проведения согласовываются заранее в соответствии с международным фестивальным календарем и зафиксированы во второй половине апреля, поэтому то, что эти даты сейчас приходятся на Пасху, является лишь совпадением", — отмечают они.

По их словам, Украина является светским государством, где сосуществуют люди с различными религиозными взглядами и убеждениями.

Пост Sunnu Bunny. Фото: скриншот

Напомним, в столице состоялось открытие экспозиции, посвященной военному летчику "Призраку Киева" Андрею "Джусу" Пильщикову.

А 17 апреля в Киеве подростки избили военного. Правоохранители задержали всех нападавших.