В Киеве протестовали против фестиваля квир-кино Sunny Bunny 19 апреля

В Киеве активисты протестуют против ЛГБТК+ кинофестиваля — видео
В Киеве проходит фестиваль квир-кино Sunny Bunny в кинотеатре "Жовтень". Активисты, выступающие за традиционные ценности, вышли на улицу, чтобы митинговать против ЛГБТК+ кинофестиваля.
Об этом сообщает "Суспільне" в субботу, 19 апреля.
Протест в Киеве 19 апреля
Между представителями организации "Правая молодежь" и полицией произошли столкновения. В сети сообщают о задержаниях.
Фестиваль квир-кино накануне Пасхи
Перед началом фестиваля в сети начали обсуждать, что даты мероприятия совпадают с Пасхой, что вызвало дискуссии о целесообразности такого совпадения.
Организаторы заявили, что это случайность.
"Sunny Bunny — международный кинофестиваль, его даты проведения согласовываются заранее в соответствии с международным фестивальным календарем и зафиксированы во второй половине апреля, поэтому то, что эти даты сейчас приходятся на Пасху, является лишь совпадением", — отмечают они.
По их словам, Украина является светским государством, где сосуществуют люди с различными религиозными взглядами и убеждениями.
Напомним, в столице состоялось открытие экспозиции, посвященной военному летчику "Призраку Киева" Андрею "Джусу" Пильщикову.
А 17 апреля в Киеве подростки избили военного. Правоохранители задержали всех нападавших.
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