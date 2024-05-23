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В Киеве арестовали помещения на Подоле, которые владелец не хочет возвращать городу

23 мая 2024 08:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве арестовали помещения на Подоле, которые являются объектом культурного наследия
Здания на Подоле в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Киевская прокуратура добилась ареста помещений на Подоле, которые незаконный владелец не хочет возвращать в коммунальную собственность. Речь идет о зданиях по улице Хорива, которые являются объектом культурного наследия и принадлежат территориальной громаде.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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В 2007 году дома на территории Старого Подола были признаны непригодными для проживания и нуждающимися в реконструкции.

В 2010 году КП "Подол-ИнвестРеконструкция" заключило с частным предприятием инвестиционный договор, согласно которому предприятие получало возможность стать владельцем этих зданий после осуществления их реконструкции и ввода в эксплуатацию.

Однако объект реконструкции не был введен в эксплуатацию. К тому же, частное предприятие зарегистрировало за собой право собственности на нежилые здания.

В результате прокуратура заявила иск об отмене государственной регистрации и возвращении зданий в коммунальную собственность.

К тому же по факту незаконного разрушения объекта, который входит в перечень памятников культурного наследия местного значения города Киева, а также незаконной регистрации права собственности на нежилые здания было начато уголовное производство.

В 2021 году Хозяйственный суд, а в 2022 году Северный апелляционный суд установили, что частное предприятие не выполнило обязательства, прописанные в инвестиционном договоре, и соответственно не могло приобрести право собственности на здания.

Несмотря на решение суда, в 2024 году частное предприятие снова дважды незаконно зарегистрировало за собой право собственности на указанные помещения, изменив их площадь.

В прокуратуре отметили, что все указанные действия в государственном реестре были проведены с целью уклонения от исполнения решения суда о возвращении помещений в коммунальную собственность. Правоохранители отреагировали на грубое нарушение прав территориальной громады. По ходатайству Подольской окружной прокуратуры постановлением следственного судьи наложен арест на указанные помещения, что сделает невозможным их дальнейшую перерегистрацию на других владельцев.

"Заметим, что в ответ на законные действия прокуратуры, направленные на возвращение помещений законному владельцу, а именно громаде Киева, лица, не желающие выполнять решения судов, организуют заказные манипуляционные информационные кампании против руководства окружной прокуратуры. Подчеркиваем, что такие действия не будут иметь никакого успеха", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киеве директору генподрядной организации полиция сообщила о подозрении в нанесении ущерба на 24 миллиона гривен на строительстве Подольского моста. Фигуранту дела грозит до 12 лет лишения свободы.

Также Почтовая площадь в Киеве с 2017 года является скандальным объектом, ведь из-за застройки и планов на торговый центр под угрозой оказалась археологическая памятка. Сейчас есть опасения, что из-за оползня Владимирской горки и грунтовых вод сама площадь может провалиться, что опасно для пешеходов, автомобилистов и пассажиров метрополитена.

Киев
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