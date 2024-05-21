У Києві підрядник привласнив 24 мільйони гривень на ремонті Подільського мосту

Подільський міст у Києві. Фото ілюстративне: Національна поліція

У Києві директору генпідрядної організації поліція повідомила про підозру у завданні збитків на 24 мільйони гривень на будівництві Подільського мосту. Фігуранту справи загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Про це повідомили в поліції Києва у вівторок, 21 травня.

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Завдано збитки на мільйони гривень

Слідство встановило, що з 2017 року на підставі договору, укладеного з КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", генпідрядник, залучивши підрядні та субпідрядні організації здійснює роботи з завершення будівництва Подільського мостового переходу, для його подальшого введення в експлуатацію.

Втім, правоохоронцями було встановлено, що директор генпідрядної організації, перебуваючи у змові із очільниками підконтрольних йому товариств, підписав акти виконаних будівельних робіт, у яких на понад 24 мільйони гривень завищив вартість оренди частини будівельної техніки.

Службовцю повідомлено про підозру у службовому підробленні та у привласненні і розтраті майна.

За це передбачається до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. На рахунки генпідрядної організації накладено арешт.

Раніше ми повідомляли, що прокуратура столиці висунула обвинувачення керівнику приватної фірми у масштабному розкраданні державних коштів. Згідно з інформацією від правоохоронних органів, під час реконструкції музею "Київська фортеця" було розтрачено приблизно 900 мільйонів гривень.

Нагадаємо, правоохоронці Служби безпеки України та поліції Києва затримали у столиці посадовця Укрзалізниці. Відомо, що за гроші він обіцяв підприємцю безперешкодну передачу землі в оренду.