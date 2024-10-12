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В Киеве архитектор боролся за авторские права легендарного здания — решение суда

12 октября 2024 21:13
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Верховный суд вынес решение по скандальному делу "Квіти України" — что известно
Здание "Квіти України". Фото: Иван Черничкин / Заборона
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Верховный Суд принял решение касаемо авторских прав на проект "Квіти України"в пользу архитектора Николая Левчука, отменив решение предыдущих инстанций. Дело было передано на новое рассмотрение.

Об этом сообщила инициативная группа "Зберегти Квіти України" в Telegram.

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Детали дела

Здание "Квіти України" в Киеве стало предметом споров из-за планов реконструкции, которые угрожали ее оригинальному виду.

В 2021 году суд приостановил работы, после чего начались длительные судебные разбирательства.

Решение суда

Инициативная группа отмечает, что хотя решение Верховного Суда является положительным, оно не дало ответа на несколько важных вопросов, в частности, есть ли авторские права на само здание, или только на его чертежи, а также принадлежат ли права на проекты архитектора, если он работает на заказчика. Также неизвестно, защищает ли законодательство Украины архитектурные проекты и здания, которые были созданы во время УССР.

"Мы немного разочарованы, именно в обосновании решения. Верховный Суд полтора года рассматривал дело и единственное, что оказалось результатом рассмотрения сложных вопросов — это решение вернуть рассмотрение на первую инстанцию, которая должна более тщательно исследовать определение служебного произведения и взносы соавторов, распределение прав", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в начале лета 2021 года начали сносить модернистское сооружение "Квіти України". По утверждению активистов, на его месте хотели построить бизнес-центр. Неравнодушные пытались остановить демонтаж. У здания проходили митинги. Застройщиком в этой истории выступал Алексей Пышный. Он имеет российский капитал, а также связан с окружением президента-беглеца Виктора Януковича.

В 2023 году зданию "Квіти України" в Киеве вернули статус достопримечательности. Оно остается под защитой государства — столичная прокуратура в суде отстояла охранный статус памятки.

Киев памятник архитектуры авторское право Верховный суд Цветы Украины

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