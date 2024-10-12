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У Києві архітектор боровся за авторські права легендарної будівлі — рішення суду

12 жовтня 2024 21:13
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Верховний суд виніс рішення у скандальній справі "Квіти України" — що відомо
Будівля "Квіти України". Фото: Іван Чернічкін / Заборона
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Верховний Суд ухвалив рішення щодо авторських прав на проєкт "Квіти України" на користь архітектора Миколи Левчука, скасувавши рішення попередніх інстанцій. Справа була передана на новий розгляд.

Про це повідомила ініціативна група "Зберегти Квіти України" у Telegram.

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Деталі справи

Будівля "Квіти України" у Києві стала предметом суперечок через плани реконструкції, які загрожували її оригінальному вигляду.

У 2021 році суд призупинив роботи, після чого почалися тривалі судові розгляди.

Рішення суду

Ініціативна група зазначає, що хоча рішення Верховного Суду є позитивним, воно не дало відповіді на кілька важливих питань, зокрема, чи є авторські права на саму будівлю, чи лише на її креслення, а також чи належать права на проєкти архітектора, якщо він працює на замовника. Також невідомо, чи законодавство України захищає  архітектурні проєкти та будівлі, що були створені під час УРСР.

"Ми трохи розчаровані, саме в обґрунтуванні рішення. Верховний Суд півтора року розглядав справу і єдине, що виявилося результатом розгляду складних питань — це рішення повернути розгляд на першу інстанцію, яка має ретельніше дослідити визначення службового твору та внески співавторів, розподіл прав", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві на початку літа 2021 року почали зносити модерністську споруду "Квіти України". За твердженням активістів, на її місці хотіли збудувати бізнес-центр. Небайдужі намагалися зупинити демонтаж. Біля будівлі відбувалися мітинги. Забудовником в цій історії виступав Олексій Пишний. Він має російський капітал, а також він пов'язаний з оточенням президента-втікача Віктора Януковича.

У 2023 році будівлі "Квіти України" в Києві повернули статус пам'ятки. Вона залишається під захистом держави — столична прокуратура у суді відстояла охоронний статус пам’ятки.

Київ пам'ятник архітектури авторське право Верховний суд Квіти України

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