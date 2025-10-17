В Киеве больше не будут курсировать автобусы по Подольскому мосту во время тревог

В Киеве автобусы не будут ехать по Подольскому мосту — причина
В Киеве с 20 октября автобусы не будут курсировать по Подольскому мостовому переходу во время воздушной тревоги. Они будут менять маршруты. Речь идет об автобусах № 110, 111, 112.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram в пятницу, 17 октября.
Автобусы не будут ехать по Подольскому мостовому переходу во время тревог
Движение автобусов будет происходить по двум схемам, а их маршрут и номер будут определяться в зависимости от места нахождения транспорта в момент объявления воздушной тревоги.
"В то же время маршрут автобусов, курсирующих с левого на правый берег, остается неизменным независимо от объявления воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
Киевлян призвали обращать внимание на номер маршрута во время воздушной тревоги, поскольку именно он подскажет, по какой схеме будет двигаться.
Маршруты движения автобусов №110, 111 и 112 во время тревог можно узнать на сайте КГГА.
Напомним, начальник КГГА Тимур Ткаченко поручил разработать механизм восстановления движения наземной части метро во время тревог в столице.
Кроме того, в Киеве установят мобильные укрытия. Их будут располагать в приоритете там, где нет убежищ, особенно в районах с наибольшим риском обстрелов.
