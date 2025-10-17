В Киеве больше не будут курсировать автобусы по Подольскому мосту во время тревог

Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве с 20 октября автобусы не будут курсировать по Подольскому мостовому переходу во время воздушной тревоги. Они будут менять маршруты. Речь идет об автобусах № 110, 111, 112.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram в пятницу, 17 октября.

Движение автобусов будет происходить по двум схемам, а их маршрут и номер будут определяться в зависимости от места нахождения транспорта в момент объявления воздушной тревоги.

Движение автобуса №110 во время воздушной тревоги в Киеве по маршруту №110-Д. Фото: КГГА

"В то же время маршрут автобусов, курсирующих с левого на правый берег, остается неизменным независимо от объявления воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Движение автобуса №110 во время воздушной тревоги в Киеве по маршруту №110-Т. Фото: КГГА

Движение автобуса №111 во время воздушной тревоги в Киеве по маршруту №111-Д. Фото: КГГА

Киевлян призвали обращать внимание на номер маршрута во время воздушной тревоги, поскольку именно он подскажет, по какой схеме будет двигаться.

Движение автобуса №111 во время воздушной тревоги в Киеве по маршруту №111-Т. Фото: КГГА

Движение автобуса №112 во время воздушной тревоги в Киеве по маршруту №112-Т. Фото: КГГА

Маршруты движения автобусов №110, 111 и 112 во время тревог можно узнать на сайте КГГА.

Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, начальник КГГА Тимур Ткаченко поручил разработать механизм восстановления движения наземной части метро во время тревог в столице.

Кроме того, в Киеве установят мобильные укрытия. Их будут располагать в приоритете там, где нет убежищ, особенно в районах с наибольшим риском обстрелов.