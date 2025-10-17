Ремонт Южного моста — глава КГГА призвал Кличко отчитаться о сроках

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: УНИАН

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обратился к столичному мэру Виталию Кличко на фоне постоянного ремонта Южного моста. Он призвал его отчитаться, а также возобновить движение метро во время воздушных тревог.

Об этом Тимур Ткаченко сказал в видео, которое опубликовал в Telegram в пятницу, 17 октября.

Ткаченко призвал Кличко отчитаться из-за постоянного ремонта Южного моста

"Я неоднократно поднимал вопрос доступности Южного моста. Ремонт без конца, киевляне этого не заслуживают. Это прямая ответственность городского головы, профильного департамента и коммунальных предприятий, которые также напрямую подчиняются городскому голове", — подчеркнул Ткаченко.

Он призвал Кличко публично отчитаться о сроках и графике ремонтных работ. По его словам, киевляне имеют право все знать.

Ткаченко также дал поручение разработать механизм полноценного восстановления движения наземной части метро во время воздушных тревог.

"И напоследок, коммунальный телеканал "Киев24" продолжает системную медийную атаку лично на меня. Возникает логичный вопрос: нужно ли на это выделять сотни миллионов гривен киевлян? Или лучше их потратить на альтернативную энергетику, господин мэр?" — добавил начальник КГВА.

Напомним, недавно Ткаченко обратился к Кличко из-за строительства Подольско-Воскресенского моста и использования бюджета Киева. Он призвал правоохранителей и Генштаб провести ревизию деятельности столичного мэра.

Ранее стало известно, что в Киеве решили сделать ремонт пятикилометрового участка дороги за более чем один миллиард гривен. Известно, что это значительно дороже обычного асфальтирования.