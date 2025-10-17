У Києві більше не курсуватимуть автобуси Подільським мостом під час тривог

У Києві автобуси не будуть їхати Подільським мостом — причина
У Києві з 20 жовтня автобуси не будуть курсувати Подільським мостовим переходом під час повітряної тривоги. Вони змінюватимуть маршрути. Йдеться про автобуси № 110, 111, 112.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у пʼятницю, 17 жовтня.
Автобуси не їхатимуть Подільським мостовим переходом під час тривог
Рух автобусів відбуватиметься за двома схемами, а їхній маршрут і номер визначатимуться залежно від місця перебування транспорту в момент оголошення повітряної тривоги.
"Водночас маршрут автобусів, що курсують з лівого на правий берег, лишається незмінним незалежно від оголошення повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.
Киян закликали звертати увагу на номер маршруту під час повітряної тривоги, оскільки саме він підкаже, за якою схемою рухатиметься.
Маршрути курсування автобусів № 110, 111 та 112 під час тривог можна дізнатися на сайті КМДА.
Нагадаємо, начальник КМВА Тимур Ткаченко доручив розробити механізм відновлення руху наземної частини метро під час тривог в столиці.
Крім того, у Києві встановлять мобільні укриття. Їх розташовуватимуть у пріоритеті там, де немає сховищ, особливо у районах із найбільшим ризиком обстрілів.
