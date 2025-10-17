Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві автобуси не будуть їхати Подільським мостом — причина

У Києві автобуси не будуть їхати Подільським мостом — причина

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 18:58
Оновлено: 19:10
У Києві більше не курсуватимуть автобуси Подільським мостом під час тривог
Громадський транспорт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві з 20 жовтня автобуси не будуть курсувати Подільським мостовим переходом під час повітряної тривоги. Вони змінюватимуть маршрути. Йдеться про автобуси № 110, 111, 112.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у пʼятницю, 17 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Автобуси не їхатимуть Подільським мостовим переходом під час тривог

Рух автобусів відбуватиметься за двома схемами, а їхній маршрут і номер визначатимуться залежно від місця перебування транспорту в момент оголошення повітряної тривоги.

Рух автобусів в Києві
Рух автобуса №110 під час повітряної тривоги в Києві за маршрутом №110-Д. Фото: КМДА

"Водночас маршрут автобусів, що курсують з лівого на правий берег, лишається незмінним незалежно від оголошення повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.

Громадський транспорт Києва
Рух автобуса №110 під час повітряної тривоги в Києві за маршрутом №110-Т. Фото: КМДА
Автобуси в Києві під час повітряної тривоги
Рух автобуса №111 під час повітряної тривоги в Києві за маршрутом №111-Д. Фото: КМДА

Киян закликали звертати увагу на номер маршруту під час повітряної тривоги, оскільки саме він підкаже, за якою схемою рухатиметься.

Маршрут автобуса в Києві
Рух автобуса №111 під час повітряної тривоги в Києві за маршрутом №111-Т. Фото: КМДА
Як рухаються автобуси в Києві під час тривоги
Рух автобуса №112 під час повітряної тривоги в Києві за маршрутом №112-Т. Фото: КМДА

Маршрути курсування автобусів № 110, 111 та 112 під час тривог можна дізнатися на сайті КМДА.

null
Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, начальник КМВА Тимур Ткаченко доручив розробити механізм відновлення руху наземної частини метро під час тривог в столиці.

Крім того, у Києві встановлять мобільні укриття. Їх розташовуватимуть у пріоритеті там, де немає сховищ, особливо у районах із найбільшим ризиком обстрілів.

Київ міст транспорт повітряна тривога автобуси
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації