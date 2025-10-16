Мобильные укрытия в Киеве — выделили 500 млн грн

Начальник КГВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

В Киеве появятся мобильные укрытия, на которые ранее выделили 500 миллионов гривен. Для их размещения в приоритете места, которые далеко от убежищ, особенно в районах, которые больше всего подвергаются обстрелам.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram 16 октября.

Мобильные укрытия в Киеве

Ткаченко рассказал, что накануне Киевсовет проголосовал за выделение 500 миллионов гривен на модульные укрытия до конца этого года. Чтобы это реализовать, глава КГВА провел расширенную встречу с украинскими производителями хранилищ.

Так, он вместе с председателями РГА, депутатами Киевсовета и представителями профильных департаментов прорабатывал требования, которые будет выставлять Киев. Также проговорили возможности производителей, поскольку построить укрытие нужно быстро и качественно.

"Определили первоочередные локации для размещения изделий. В приоритете те места, которые далеко от убежищ, особенно в районах, которые больше всего подвергаются обстрелам. Говорили конкретно об условиях до объявления закупок, ведь для нас важно, чтобы укрытия соответствовали нормам ДСТУ и прошли тестирование ГСЧС", — говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, базовая комплектация такого укрытия должна включать: скамейки для сидения, качественную вентиляцию, освещение, аптечки и огнетушители, санузел. Также помещение должно вмещать в себя до 50 человек и иметь альтернативные источники питания.

Он добавил, что главы РГА получили поручение определить в районах ответственных балансодержателей. Глава КГВА предложил использовать опыт других городов — определить коммунальное предприятие, которое будет отвечать за укрытие и координировать балансодержателей.

"Отмечу, что все введенные в эксплуатацию мобильные укрытия появятся на карте хранилищ. Дополнительные рекомендации для пользователей будем коммуницировать и доводить до киевлян. Теперь все зависит от технических возможностей производителей, как быстро они смогут изготовить и установить необходимое количество изделий", — подчеркнул Тимур Ткаченко.

Напомним, ранее Виталий Кличко рассказал, что в Киеве планируют установить около 500 мобильных укрытий в разных районах. Основное внимание уделят жилым массивам, которые расположены далеко от центра.

Также мы писали, что в КГВА анонсировали переход столицы на новый уровень безопасности. В частности, это касается введения мобильных укрытий, электронных пропусков во время комендантского часа и реализации системных решений.