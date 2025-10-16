Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве появятся мобильные укрытия — Ткаченко раскрыл детали

В Киеве появятся мобильные укрытия — Ткаченко раскрыл детали

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 17:24
обновлено: 17:25
Мобильные укрытия в Киеве — выделили 500 млн грн
Начальник КГВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

В Киеве появятся мобильные укрытия, на которые ранее выделили 500 миллионов гривен. Для их размещения в приоритете места, которые далеко от убежищ, особенно в районах, которые больше всего подвергаются обстрелам.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram 16 октября.

Реклама
Читайте также:

Мобильные укрытия в Киеве

Ткаченко рассказал, что накануне Киевсовет проголосовал за выделение 500 миллионов гривен на модульные укрытия до конца этого года. Чтобы это реализовать, глава КГВА провел расширенную встречу с украинскими производителями хранилищ.

Так, он вместе с председателями РГА, депутатами Киевсовета и представителями профильных департаментов прорабатывал требования, которые будет выставлять Киев. Также проговорили возможности производителей, поскольку построить укрытие нужно быстро и качественно.

"Определили первоочередные локации для размещения изделий. В приоритете те места, которые далеко от убежищ, особенно в районах, которые больше всего подвергаются обстрелам. Говорили конкретно об условиях до объявления закупок, ведь для нас важно, чтобы укрытия соответствовали нормам ДСТУ и прошли тестирование ГСЧС", — говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, базовая комплектация такого укрытия должна включать: скамейки для сидения, качественную вентиляцию, освещение, аптечки и огнетушители, санузел. Также помещение должно вмещать в себя до 50 человек и иметь альтернативные источники питания.

Он добавил, что главы РГА получили поручение определить в районах ответственных балансодержателей. Глава КГВА предложил использовать опыт других городов — определить коммунальное предприятие, которое будет отвечать за укрытие и координировать балансодержателей.

"Отмечу, что все введенные в эксплуатацию мобильные укрытия появятся на карте хранилищ. Дополнительные рекомендации для пользователей будем коммуницировать и доводить до киевлян. Теперь все зависит от технических возможностей производителей, как быстро они смогут изготовить и установить необходимое количество изделий", — подчеркнул Тимур Ткаченко.

Напомним, ранее Виталий Кличко рассказал, что в Киеве планируют установить около 500 мобильных укрытий в разных районах. Основное внимание уделят жилым массивам, которые расположены далеко от центра.

Также мы писали, что в КГВА анонсировали переход столицы на новый уровень безопасности. В частности, это касается введения мобильных укрытий, электронных пропусков во время комендантского часа и реализации системных решений.

Киев обстрелы строительство укрытия Тимур Ткаченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации