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В Киеве автомобиль наехал на двух человек — они в тяжелом состоянии

23 января 2024 21:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве автомобиль наехал на двух человек — они в тяжелом состоянии
Место ДТП в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 23 января, на Русановской набережной Киева произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль наехал на двух человек.

Об этом сообщает полиция Киева.

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ДТП на Русановской набережной

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные и врачи.

ДТП на Русановской набережной Киева 23 января
ДТП на Русановской набережной Киева 23 января. Фото: t.me/gunpKyiv

Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля Audi A3 на нерегулируемом пешеходном переходе не справился с управлением и наехал на 22-летнюю девушку и 28-летнего мужчину.

"Последние с многочисленными переломами и ушибами мягких тканей были госпитализированы в медицинское учреждение. Установлено, что водитель транспортного средства был трезв", — говорится в сообщении.

ДТП на Русановской набережной Киева 23 января
ДТП на Русановской набережной Киева 23 января. Фото: t.me/gunpKyiv

Правоохранители начали уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, утром 22 января в Голосеевском районе Киева автомобиль наехал на пешехода. От полученных травм он умер на месте ДТП. Водителю грозит от трех до восьми лет заключения.

Также мы писали, что в Белой Церкви произошло ДТП с участием пешехода и внедорожника. Водитель авто совершил наезд на пожилую женщину, в результате чего она получила переломы и находится в больнице.

ДТП
Киев
авария
автомобиль
травма

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